De poliep die afgelopen week tijdens een darmonderzoek werd weggehaald bij de Amerikaanse president Joe Biden is 'goedaardig'. Dat vermoedde zijn arts al, maar het blijkt nu ook uit onderzoek naar het weefsel. Het gaat om een langzaam groeiende poliep, er is geen sprake van kanker.

Er is volgens de arts van het Witte Huis 'geen verdere actie vereist' nadat de poliep tijdens de zogeheten coloscopie werd weggehaald bij de 79-jarige president. Biden werd tijdens het onderzoek verdoofd en bijna 1,5 uur vervangen door vicepresident Kamala Harris, meldde het Witte Huis eerder. Het was voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis dat de macht tijdelijk aan een vrouw werd overgedragen. Inmiddels is Biden weer aan het werk. Bij een vorig medische onderzoek in december 2019 werden ook geen ernstige problemen ontdekt. Wel had Biden een onregelmatige hartslag en relatief veel vet in zijn bloed. Hij neemt daarvoor medicijnen. Biden lag in 1988 in het ziekenhuis nadat enkele aderen waren gebarsten.

