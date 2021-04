Roberta Jacobson, de speciale gezant van president Joe Biden voor grenskwesties, trekt zich eind april terug uit die functie. Dat heeft het Witte Huis vrijdag meegedeeld.

De VS worden aan hun zuidgrens geconfronteerd met een grote stijging van het aantal migranten die proberen het land binnen te komen. Jacobson had als opdracht om de aanpak van die crisis te coördineren.

Het terugtreden van Jacobson wordt in de Amerikaanse media als een verrassing beschouwd. Toch zegt ze dat het altijd al haar bedoeling was om slechts honderd dagen in functie te blijven. Ze vindt dat ze ontslag kan nemen, aangezien de regering-Biden teams heeft samengesteld die de problemen met immigratie zullen aanpakken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de onderliggende oorzaken in de thuislanden van de migranten.

Altijd al de bedoeling

De Amerikaanse regering worstelt momenteel met een forse stijging van het aantal migranten aan de grens met Mexico. In maart hadden volgens NBC News meer dan 18.500 niet-begeleide minderjarigen de grens overgestoken. Dat is maar liefst zestig procent meer dan het vorige record, dat dateerde van mei 2019.

Biden had vorige maand al aan vicepresident Kamala Harris de opdracht gegen om toe te zien op diplomatieke inspanningen met onder meer El Salvador, Guatemala en Honduras, de thuislanden van een groot deel van de migranten aan de Amerikaanse zuidgrens. Het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID) zou ook bezig zijn me het opzetten van een bijzondere task force voor Centraal-Amerika.

'Het is nooit mijn bedoeling geweest om terug te keren naar de regering', zo zegt Jacobson in een gesprek met de krant Los Angeles Times. 'Maar soms krijg je een telefoontje waarop je geen neen kan zeggen.' Kort na Bidens inhuldiging als president, stemde ze ermee om het grensbeleid te coördineren. 'Dit zou altijd maar voor honderd dagen geweest zijn', klinkt het.

De VS worden aan hun zuidgrens geconfronteerd met een grote stijging van het aantal migranten die proberen het land binnen te komen. Jacobson had als opdracht om de aanpak van die crisis te coördineren.Het terugtreden van Jacobson wordt in de Amerikaanse media als een verrassing beschouwd. Toch zegt ze dat het altijd al haar bedoeling was om slechts honderd dagen in functie te blijven. Ze vindt dat ze ontslag kan nemen, aangezien de regering-Biden teams heeft samengesteld die de problemen met immigratie zullen aanpakken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de onderliggende oorzaken in de thuislanden van de migranten. De Amerikaanse regering worstelt momenteel met een forse stijging van het aantal migranten aan de grens met Mexico. In maart hadden volgens NBC News meer dan 18.500 niet-begeleide minderjarigen de grens overgestoken. Dat is maar liefst zestig procent meer dan het vorige record, dat dateerde van mei 2019. Biden had vorige maand al aan vicepresident Kamala Harris de opdracht gegen om toe te zien op diplomatieke inspanningen met onder meer El Salvador, Guatemala en Honduras, de thuislanden van een groot deel van de migranten aan de Amerikaanse zuidgrens. Het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID) zou ook bezig zijn me het opzetten van een bijzondere task force voor Centraal-Amerika.'Het is nooit mijn bedoeling geweest om terug te keren naar de regering', zo zegt Jacobson in een gesprek met de krant Los Angeles Times. 'Maar soms krijg je een telefoontje waarop je geen neen kan zeggen.' Kort na Bidens inhuldiging als president, stemde ze ermee om het grensbeleid te coördineren. 'Dit zou altijd maar voor honderd dagen geweest zijn', klinkt het.