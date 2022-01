De Amerikaanse president Joe Biden heeft woensdag de balans van zijn regering, één jaar na zijn aantreden als president, verdedigd tegen kritiek. Tijdens een persconferentie in het Witte Huis sprak Biden van een jaar van uitdagingen, maar ook met 'enorme stappen vooruit'.

De Amerikaanse president wees onder meer naar de toename van de vaccinatiegraad onder zijn bewind, en ook naar economische successen. Zo zijn er sinds zjin aantreden zes miljoen nieuwe jobs gecreëerd, klonk het. Voorts zijn de werkloosheid en de armoede afgenomen, terwijl de lonen gestegen zijn, aldus Biden.

De populariteitscijfers van Biden zijn na een jaar in het Witte Huis duidelijk afgenomen. Uit peilingen blijkt dat slechts 42 procent van de Amerikanen tevreden is met hun president. Zorgenkinderen voor de president zijn en blijven de coronapandemie en de stijgende inflatie, die momenteel op het hoogste punt staat in 40 jaar. Ook het debacle in Afghanistan wordt de Democratische president aangewreven.

Daarnaast heeft Biden ook meerdere van zijn beloftes nog niet kunnen inwilligen. Zowel zijn plannen voor electorale hervormingen als een pakket met klimaatmaatregelen zijn in het Congres gestrand, ondanks een nipte meerderheid van de Democraten in zowel het Huis als de Senaat.

Biden gaf toe zich niet verwacht te hebben aan zo'n forse tegenstand van de Republikeinen. 'Ik heb geen te grote beloftes gedaan', aldus Biden, 'maar ik had geen rekening gehouden met zo'n forse tegenstand zodat de president Biden niets zou kunnen verwezenlijken'.

Spanningen Oekraïne

Tijdens de persconferentie sprak Biden ook over de situatie in Oekraïne. Rusland zal 'een ramp' tegemoet zien als het Oekraïne zou binnenvallen, aldus Biden. Volgens de Amerikaanse president is Poetin echter niet uit op een 'grootschalige oorlog'.

Indien Rusland Oekraïne zou binnenvallen, dan zou dat gepaard gaan met een zware menselijke tol en strenge sancties tegen de Russische economie, aldus de Amerikaanse president. 'Hij zal het Westen testen' door iets te ondermenen in Oekraïne, voorspelde Biden. De reactie van het Westen zal afhangen van wat Rusland precies van plan is.

Als het om een kleine demarche gaat, is de kans volgens de Amerikaanse president groot dat de NAVO-lidstaten het niet eens zullen worden over represailles. 'Maar als Rusland doet waartoe het in staat is met het troepenaantal aan de grens, dan zal dat een ramp inluiden voor het land', waarschuwde Biden. 'Als ze Oekraïne binnenvallen, dan zullen ze daarvoor betalen. Ze zullen niet langer gebruik kunnen maken van banken of transacties doen in dollars', aldus nog de Amerikaanse president.

