Amerikaans president Joe Biden heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu opgeroepen tot een "aanzienlijke de-escalatie" in het conflict met het Palestijnse Hamas.

Die de-escalatie moet vandaag nog plaatsvinden en moet het pad naar een staakt-het-vuren effenen, klinkt het woensdag in een persmededeling van het Witte Huis.

Het was het vierde telefoongesprek tussen Biden en Netanyahu sinds het conflict op 10 mei opnieuw oplaaide. Met de oproep tot een snelle de-escalatie veranderde Biden zijn toon, die voorheen eerder terughoudend was.

De VS zijn de belangrijkste bondgenoot van Israël en hebben ook constant gezegd dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen. Biden kwam de afgelopen dagen echter alsmaar meer onder druk te staan om het conflict te helpen ontmijnen.

Duitse buitenlandminister Maas plant reis naar Israël en de Palestijnse gebieden

Ondertussen plant de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas een reis naar Israël en de Palestijnse gebieden.

'Mijn plan is nog komende nacht naar Israël te vliegen en gesprekken te voeren in Jeruzalem en Ramallah', zei de bewindsman woensdag in Berlijn. De trip is evenwel nog niet 100 procent zeker omdat er nog afspraken met beide zijden worden gemaakt.

Heiko Maas © AFP

Tevoren heeft Maas zich nog eens duidelijk aan de zijde van Israël geschaard en in het parlement de 'rakettenterreur' van Hamas 'ten allerscherpste' veroordeeld. De joodse staat heeft het recht en de plicht zich te verdedigen, zei de minister.

Hij eiste een onmiddellijke stop van de aanvallen op Israël, een staakt-het-vuren en aansluitend rechtstreekse onderhandelingen tussen beide partiijen omtrent een oplossing voor het conflict. Zo een oplossing moet het beide zijden mogelijk maken zelfbeschikkend te leven. 'Wij zijn er derhalve vast van overtuigd dat dit enkel een onderhandelde tweestaten-oplossing kan zijn', aldus Maas.

Lees meer over het oplaaiend geweld tussen Israël en Palestina

Die de-escalatie moet vandaag nog plaatsvinden en moet het pad naar een staakt-het-vuren effenen, klinkt het woensdag in een persmededeling van het Witte Huis. Het was het vierde telefoongesprek tussen Biden en Netanyahu sinds het conflict op 10 mei opnieuw oplaaide. Met de oproep tot een snelle de-escalatie veranderde Biden zijn toon, die voorheen eerder terughoudend was. De VS zijn de belangrijkste bondgenoot van Israël en hebben ook constant gezegd dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen. Biden kwam de afgelopen dagen echter alsmaar meer onder druk te staan om het conflict te helpen ontmijnen.Ondertussen plant de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas een reis naar Israël en de Palestijnse gebieden.'Mijn plan is nog komende nacht naar Israël te vliegen en gesprekken te voeren in Jeruzalem en Ramallah', zei de bewindsman woensdag in Berlijn. De trip is evenwel nog niet 100 procent zeker omdat er nog afspraken met beide zijden worden gemaakt. Tevoren heeft Maas zich nog eens duidelijk aan de zijde van Israël geschaard en in het parlement de 'rakettenterreur' van Hamas 'ten allerscherpste' veroordeeld. De joodse staat heeft het recht en de plicht zich te verdedigen, zei de minister. Hij eiste een onmiddellijke stop van de aanvallen op Israël, een staakt-het-vuren en aansluitend rechtstreekse onderhandelingen tussen beide partiijen omtrent een oplossing voor het conflict. Zo een oplossing moet het beide zijden mogelijk maken zelfbeschikkend te leven. 'Wij zijn er derhalve vast van overtuigd dat dit enkel een onderhandelde tweestaten-oplossing kan zijn', aldus Maas.Lees meer over het oplaaiend geweld tussen Israël en Palestina