De Verenigde Staten willen tegen 2030 hun uitstoot van broeikasgassen ten minste halveren in vergelijking met 2005. Dat zal de Amerikaanse president Joe Biden donderdag aankondigen op de virtuele klimaattop met 40 wereldleiders, melden regeringsfunctionarissen.

Het 'ambitieuze nieuwe doel' van de president geeft de Amerikaanse regering een belangrijk drukmiddel zodat ook andere landen meer inspanningen doen, klinkt het bij het Witte Huis. Met die nieuwe doelstellingen houdt de regering-Biden zich aan de verbintenissen die zijn vastgelegd op de klimaattop van Parijs van 2015. Daar is afgesproken dat de leden hun klimaatdoelstellingen elke vijf jaar moeten herzien.

In 2015 hadden de Verenigde Staten, onder toenmalig president Barack Obama, toegezegd de uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 met 26 tot 28 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005. Klimaatorganisaties en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven hadden de nieuwe Amerikaanse regering opgeroepen om te streven naar een vermindering met ten minste 50 procent als nieuwe klimaatdoelstelling voor 2030.

De strijd tegen de klimaatverandering is een van de prioriteiten van Biden. Een van de eerste zaken die hij deed als president was een decreet ondertekenen waarmee de VS zich opnieuw aansloten bij de klimaatovereenkomst van Parijs. Onder voormalig president Donald Trump stapten de VS uit dat akkoord.

