Biden wil meer Amerikanen toegang geven tot ziekteverzekering

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden wil de ziekteverzekering toegankelijker maken voor Amerikanen tijdens de coronapandemie. Biden zal vandaag/donderdag een decreet (executive order) tekenen zodat Amerikanen zich tussen midden februari en midden mei kunnen laten verzekeren via 'Obamacare'. In veel staten is de inschrijvingstermijn daarvoor in december afgelopen.

Door de gezondheidshervorming van oud-president Barack Obama kregen 20 miljoen extra Amerikanen een ziekteverzekering, al werd die voor sommigen duurder. Biden beloofde in de verkiezingscampagne de hervorming te versterken en de kosten voor gezondheidszorg te doen zakken. De Republikeinen strijden al lang tegen Obamacare. Bidens voorganger Donald Trump beloofde het systeem af te zullen schaffen, maar slaagde daar niet in. Biden wil ook de bestaande maatregelen herzien over verzekeringsdekking voor mensen met onderliggende aandoeningen. Ook de langetermijngevolgen van COVID-19 zouden daaronder kunnen vallen. Miljoenen Amerikanen zijn tijdens de coronacrisis (tijdelijk) werkloos geworden en hebben samen met hun job ook hun ziekteverzekering verloren.