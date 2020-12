Joe Biden roept Amerikanen op thuis te blijven als hij op 20 januari de eed als president aflegt. De ceremonie wordt "extreem beperkt" om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen.

Joe Biden roept Amerikanen op thuis te blijven als hij op 20 januari de eed als president aflegt. De ceremonie wordt 'extreem beperkt' om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen.

Het presidentiële inauguratiecomité heeft na overleg met gezondheidsfunctionarissen besloten geen grote massa's op de National Mall bij het Witte Huis en het Capitool toe te laten. Normaal zitten veel genodigden bijeengepakt in de openlucht bij het Amerikaanse parlement. Het evenement trekt ook honderdduizenden belangstellenden. Biden en aanstaand vicepresident Kamala Harris zullen er wel de eed afleggen, met hantering van 'stevige gezondheids- en veiligheidsprotocollen'. Het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie (CDC) adviseerde in april geen massale bijeenkomsten te houden vanwege de gezondheidsrisico's.

President Donald Trump heeft dat advies geregeld genegeerd en grote verkiezingsbijeenkomsten in de buitenlucht georganiseerd. De traditionele parade na de inauguratie zal er ook heel anders uitzien, maar daarover heeft het comité nog geen details naar buiten gebracht. Biden zal een toespraak houden nadat hij als 46e president is beëdigd, onder meer over de strijd tegen het virus.

Hij sprak eerder de hoop uit dat Trump van de partij is. Die heeft Bidens zege nog altijd niet erkend. Het is nog onduidelijk of Trump Biden en diens vrouw uitnodigt in het Witte Huis voorafgaand aan de machtsoverdracht.

Republikeinse Senaatsfractieleider feliciteert Joe Biden voor verkiezingsoverwinning

De fractieleider van de Republikeinse meerderheid in de huidige Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, zegt dinsdag de overwinning van de Democraat Joe Biden bij de presidentsverkiezingen van 3 november te erkennen en hem daarvoor te feliciteren.

McConnell is een invloedrijke politicus en één van de trouwste bondgenoten van de Republikeinse president Donald Trump in het Congres. De fractieleider had net als veel partijgenoten tot nu toe geweigerd het verlies van partijgenoot Donald Trump toe te geven. Maar nu het Kiescollege maandag Bidens zege officieel heeft vastgesteld is de Senator alsnog over de brug gekomen. 'Het Kiescollege heeft gesproken en ik wil aankomend president Joe Biden gelukwensen', zei McConnell in de Senaat.

Voorheen hadden nog maar weinig Republikeinen in het Congres de zege van de vroegere vicepresident erkend. Trump zelf weigert nog steeds zijn nederlaag te erkennen en houdt vol dat er massale fraude is gepleegd.

Volgens het ABC News heeft Joe Biden bevestigd met de Republikeinse fractieleider te hebben gesproken. Zij hadden 'een goede conversatie' en hebben de hoop uitgesproken in de toekomst met elkaar te kunnen samenwerken, zo verluidde.

President Trump strijdt verder tegen verkiezingsnederlaag

De Amerikaanse president Donald Trump is nog steeds verwikkeld in rechtszaken tegen de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen. Hoewel het Kiescollege zijn rivaal Joe Biden maandag uitriep tot winnaar, vecht de verliezer verder.

Hij zet lopende geschillen door, zei woordvoerster Kayleigh McEnamy van het Witte Huis. Trump weigert zijn nederlaag te erkennen. Hij blijft, onder andere in niet aflatende tweets, erop hameren dat hij niet is herkozen omdat er op grote schaal fraude is gepleegd. Hij voerde al talrijke rechtszaken, maar vruchteloos.

McEnamy zei niet met haar baas te hebben gesproken nadat Mitch McConnell, de Republikeinse Senaatsfractieleider en trouwe bondgenoot van Trump in het Congres, de zege van de Democraat had erkend en hem heeft gelukgewenst.

Biden wil Buttigieg als transportminister

Aankomend Amerikaans president Joe Biden wil Pete Buttigieg, één van zijn tegenstanders in de Democratische voorverkiezingen afgelopen voorjaar, aanstellen als transportminister, zo heeft een ingewijde dinsdag gezegd.

De 38-jarige Buttigieg (38) was burgemeester van South Bend in de staat Indiana. Tijdens de Democratische voorverkiezingen was hij één van Bidens belangrijkste rivalen en hij won nipt de eerste slag, met name in de staat Iowa. Nadat hij in maart de handdoek in de ring gooide, schaarde hij zich energiek achter het ticket Biden-Harris. Indien de Senaat zijn benoeming goedkeurt wordt hij de eerste openlijk homoseksuele minister van transport in de VS. Hij is ook de eerste vroegere tegenstander in de voorverkiezingen die voor een ministerpost in aanmerking komt.

