De Amerikaanse president Joe Biden wil geheime documenten over de aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten openbaren. De documenten zijn afkomstig van het onderzoek door de politiedienst FBI.

Biden heeft niet gezegd wat er precies zal worden gepubliceerd, maar volgens Amerikaanse media gaat het mogelijk om documenten over de rol van Saoedi-Arabië bij de aanslagen. Nabestaanden van slachtoffers van de aanslagen menen dat Saoedi-Arabië hulp heeft verleend aan terroristengroep al-Qaida, die de aanslagen uitvoerde. Biden heeft via een presidentieel decreet onder meer aan het ministerie van Justitie en andere overheidsorganisaties opdracht gegeven te kijken welke documenten gepubliceerd kunnen worden. Als de openbaarmaking in gang wordt gezet, worden de documenten gedurende de komende zes maanden naar buiten gebracht.

Volgens Biden is het publiceren van deze documenten onderdeel van zijn kiesbelofte om transparantie over de aanslagen te bieden. Hij belooft dat hij met de publicaties rekening zal houden met de families van slachtoffers van de bloedige aanslagen op onder meer de Twin Towers in New York.

Open brief

De ondertekening van het decreet komt er volgens CNN nadat 1.600 slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen een open brief stuurden naar Biden. Ze riepen de president op om niet naar Ground Zero in New York te trekken voor de herdenking van de 20ste verjaardag van de aanlagen, zolang hij geen documenten en informatie zou vrijgeven die de overheid eerder geblokkeerd had. Kort na de publicatie van de brief liet het ministerie van Justitie weten dat het zou bekijken welke nog niet vrijgegeven documenten gedeeld kunnen worden met het publiek.

