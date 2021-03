De Amerikaanse president Joe Biden stelde woensdag voor om ongeveer 2.000 miljard dollar (2 biljoen) te investeren in infrastructuur. Dat wil hij vooral doen om miljoenen jobs te creëren, om de concurrentie met China aan te gaan en de klimaatverandering te bestrijden.

'Het is ambitieus, het is gedurfd en we kunnen het', aldus Biden. 'Deze investering zal de meest veerkrachtige, sterkste en meest innovatieve economie ter wereld creëren.'

De eerste fase van het 'Build Back Better'-programma omvat investeringen die over acht jaar gespreid worden en gefinancierd worden dankzij een verhoging van de vennootschapsbelasting van 21 naar 28 procent. 'Dit gaat niet over het straffen van iemand', aldus Biden, die benadrukte dat hij 'niets' heeft tegen miljardairs.

Het plan van Biden rekent ook op de injectie van 620 miljard dollar in de transportsector, onder meer voor de modernisatie van meer dan 32.000 kilometer wegen en snelwegen en de reparatie van zowat 10.000 bruggen in de VS.

Het nieuwe plan van Biden komt er kort nadat het Congres ook al een plan goedkeurde gericht op het herstel na de covid-pandemie. Ook daarvoor wordt ongeveer 2 biljoen dollar uitgetrokken.

