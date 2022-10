Biden waarschuwt Poetin: ‘We zullen elke centimeter NAVO-grondgebied verdedigen’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een toespraak in het Witte Huis gezegd dat de Verenigde Staten en hun bondgenoten zich niet zullen laten intimideren door de Russische president Vladimir Poetin.

Joe Biden richtte zich op een bepaald moment rechtstreeks tot Vladimir Poetin, met zijn vinger naar de camera wijzend.

‘De Verenigde Staten zijn bereid om, samen met onze NAVO-bondgenoten, elke centimeter NAVO-grondgebied te verdedigen. Versta me niet verkeerd, mr. Poetin: elke centimeter’.



Biden beloofde ook Kiev te blijven steunen na de illegale annexatie van vier door Rusland bezette Oekraïense gebieden. ‘We zullen militair materieel blijven leveren zodat Oekraïne zichzelf, zijn grondgebied en zijn vrijheid kan verdedigen.’

Niet erkend

De Democraat herhaalde ook dat de VS de inlijving van Donetsk, Loehansk, Zaporizja en Cherson nooit zullen erkennen. ‘En de rest van de wereld ook niet.’

Joe Biden beloofde tevens onderwaterapparatuur te sturen naar de plaats van de explosies aan de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 ‘om vast te stellen wat er precies is gebeurd’, na wat hij ‘een daad van opzettelijke sabotage’ noemde.

EU: ‘Nooit erkennen’

Ook de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie hebben in een gemeenschappelijke mededeling de ‘illegale annexatie’ van de Oekraïense regio’s Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja door Rusland ‘ondubbelzinnig veroordeeld’ en ‘resoluut verworpen’.

‘We zullen deze illegale annexatie nooit erkennen. Deze beslissingen zijn van generlei waarde. De Krim, Cherson, Zaporizja, Donetsk en Loehansk behoren tot Oekraïne. We roepen alle staten en internationale organisaties op om deze illegale annexatie ondubbelzinning te verwerpen’, zo stellen de Europese leiders in een gemeenschappelijke verklaring nadat president Vladimir Poetin de documenten over de inlijving van de gebieden had ondertekend.

Ook Turkije verwerpt Russische annexatie

In de nacht van vrijdag op zaterdag verwierp ook Turkije de inlijving van vier Oekraïense gebieden door Rusland. Daarbij bracht het ministerie in herinnering dat Turkije eerder de annexatie van de Krim weigerde te erkennen.

‘Turkije heeft de annexatie van de Krim na een onwettig referendum in 2014 niet erkend en heeft steeds ten volle de territoriale integriteit, onafhankelijkheid en soevereiniteit van Oekraïne gesteund’.

‘In lijn met dit standpunt, aangehouden sinds 2014, verwerpen we de Russische beslissing om de regio’s Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja te annexeren. Deze beslissing, een ernstige schending van de principes van het internationaal recht, kan niet erkend worden.’

Turkije is lid van de NAVO en onderhoudt goede betrekkingen met Oekraïne, maar ook met het Kremlin. Dat leidde onder meer tot een deal over de graanexport van Oekraïne en Rusland via de Zwarte Zee. Maar na enkele ontmoetingen met de Russische president Vladimir Poetin en het sluiten van verschillende akkoorden voor gasleveringen, deels betaald in roebel, lijkt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan meer afstand te nemen van Rusland.

De Turkse president had er donderdag in een gesprek met zijn Russische ambtgenoot Poetin op aangedrongen dat de Russische leider geen gebieden in Oekraïne annexeert, ‘maar onderhandelingen een kans geeft’.