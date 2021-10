De Verenigde Staten zijn 'onhandig' geweest bij de duikbootdeal met Frankrijk. We hebben zo een uiterst waardevolle partner boos gemaakt, zei president Joe Biden vrijdag in Rome bij de eerste ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron sinds de affaire.

'Wat we deden was onhandig en niet erg elegant', gaf Biden toe. 'Ik had de indruk dat Frankrijk er al lang van op de hoogte was dat er geen deal zou worden gesloten', zei de Amerikaanse president. 'We hebben geen betere bondgenoot dan Frankrijk.'

De aankondiging op 15 september van een strategisch partnerschap tussen de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk, die leidde tot de annulering van een megacontract voor Franse onderzeeërs in Canberra, veroorzaakte een grote diplomatieke crisis tussen Frankrijk en de Verenigde Staten. 'Vanaf nu moeten we naar de toekomst kijken', had Macron eerder al gezegd, nadat hij Biden met een glimlach had verwelkomd in Villa Bonoparte, de Franse ambassade bij de Heilige Stoel.

Hij verwees ook naar het overleg dat beide landen de afgelopen weken hebben gevoerd over klimaat, defensie en innovatie. 'Dat waren zeer concrete besluiten die gezamenlijke acties en initiatieven ondersteunen (...). Dat is voor mij echt het begin van de heropbouw van het vertrouwen.'

Macron schakelde ook even over naar het Engels: 'Wat nu telt, is wat we de komende weken, maanden en jaren zullen doen.'

'Wat we deden was onhandig en niet erg elegant', gaf Biden toe. 'Ik had de indruk dat Frankrijk er al lang van op de hoogte was dat er geen deal zou worden gesloten', zei de Amerikaanse president. 'We hebben geen betere bondgenoot dan Frankrijk.'De aankondiging op 15 september van een strategisch partnerschap tussen de Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk, die leidde tot de annulering van een megacontract voor Franse onderzeeërs in Canberra, veroorzaakte een grote diplomatieke crisis tussen Frankrijk en de Verenigde Staten. 'Vanaf nu moeten we naar de toekomst kijken', had Macron eerder al gezegd, nadat hij Biden met een glimlach had verwelkomd in Villa Bonoparte, de Franse ambassade bij de Heilige Stoel. Hij verwees ook naar het overleg dat beide landen de afgelopen weken hebben gevoerd over klimaat, defensie en innovatie. 'Dat waren zeer concrete besluiten die gezamenlijke acties en initiatieven ondersteunen (...). Dat is voor mij echt het begin van de heropbouw van het vertrouwen.' Macron schakelde ook even over naar het Engels: 'Wat nu telt, is wat we de komende weken, maanden en jaren zullen doen.'