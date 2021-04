De Verenigde Staten en Japen gaan tezamen het hoofd bieden aan de uitdagingen die te maken hebben met China. Dat heeft Amerikaanse president Joe Biden vrijdag gezegd tijdens zijn ontmoeting met de Japanse premier Yoshihide Suga in het Witte Huis.

'We zijn vastbesloten om samen te werken om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van China en problematieken zoals die rond de Oost- en Zuid-Chinese Zee, maar ook Noord-Korea', aldus Biden tijdens een gezamenlijke persconferentie. 'We werken samen om aan te tonen dat democratieën competities kunnen winnen in de 21e eeuw door resultaten te boeken voor hun volk.'

De Japanse premier sprak van een verbond gebaseerd op 'de vrijheid, de democratie en de mensenrechten'. Hij verzekerde bovendien dat de twee landen zich 'tegen elke poging van Peking zullen verzetten om de status quo te veranderen door geweld of intimidatie in de Zuid- en Oost-Chinese Zee'.

De keuze van Biden om als eerste gast de Japanse premier uit te nodigen, toont aan dat hij de prioriteit geeft aan zijn dichtste bondgenoten, vooral dan in Azië, waar de VS in een strategische machtsstrijd verwikkeld is met China. In mei ontvangt hij de Zuid-Koreaanse presidnet Moon Jae-in.

5G

Biden gaf vrijdag ook aan met Tokio te willen samenwerken om 'veilige en betrouwbare 5G-netwerken te promoten'. De entourage van de president haalde ook een engagement ter waarde van 2 miljard aan dat Japan samen met de VS aangaat.

Bidens voorganger Donald Trump startte een campagne om druk te zetten op verschillende landen om geen technologie van de Chinese techgigant Huawei te gebruiken bij de uitrol van de 5G, omdat het bedrijf te nauwe banden heeft met Chinese overheid. Biden gaf aan dat offensief te willen voortzetten.

Spanningen Taiwan

De twee leiders spraken ook over de toenemende spanningen in verband met Taiwan, dat de steeds gewelddadigere acties van China aanklaagt. En ook de strategie rond Noord-Korea passeerde de revue, die Biden binnenkort zal bekendmaken.

Een hoge Amerikaanse vertegenwoordiger gaf nog aan dat door de onlangs aangekondigde terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan tijd, middelen en aandacht van de VS vrijgemaakt worden om zich te concentreren op de fundamentele problemen van de 21e eeuw. En die situeren zich in de Indo-Pacifische regio.

Nog volgens een vertegenwoordiger willen Japan en de VS de spanningen met China niet verhogen of Peking provoceren, maar willen zich wel laten horen als China zijn boekje te buiten gaat. Zo vraagt Japan aan de VS om de provocaties van China in de Straat van Taiwan strenger te veroordelen, terwijl de VS de mensenrechtenschendingen van China tegen de Oeigoeren strenger veroordelen dan Japan. Dat komt dan weer omdat Japan erg afhankelijk is van goede handelsrelaties met China.

