De Amerikaanse president elect Joe Biden heeft zijn enkel verzwikt tijdens het spelen met zijn hond, zo melden Amerikaanse media zondag.

De 78-jarige Biden was zaterdag aan het spelen met zijn Duitse herder Major, de jongste van zijn twee honden, toen hij uitgleed en zijn enkel verzwikte. 'Uit een overvloed aan voorzorg' heeft de toekomstige president zondag een bezoek gebracht aan een orthopedist, meldt zijn team. Biden en zijn vrouw Jill hebben twee herdershonden. Net als hun baasjes zullen Major en Champ in januari hun intrek nemen in het Witte Huis. De Bidens zouden volgens Amerikaanse media ook overwegen een kat te nemen.

Lees meer over huisdieren in het Witte Huis: Een vloekende papegaai, een wasbeer - de vreemde en niet zo vreemde 'first pets' die het Witte Huis bevolkten

De 78-jarige Biden was zaterdag aan het spelen met zijn Duitse herder Major, de jongste van zijn twee honden, toen hij uitgleed en zijn enkel verzwikte. 'Uit een overvloed aan voorzorg' heeft de toekomstige president zondag een bezoek gebracht aan een orthopedist, meldt zijn team. Biden en zijn vrouw Jill hebben twee herdershonden. Net als hun baasjes zullen Major en Champ in januari hun intrek nemen in het Witte Huis. De Bidens zouden volgens Amerikaanse media ook overwegen een kat te nemen.