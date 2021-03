De Amerikaanse president Joe Biden denkt in 2024 een gooi te kunnen doen naar een tweede ambtstermijn. Dat heeft hij donderdag verklaard tijdens zijn eerste officiële persconferentie in het Witte Huis. Als hij zich weer kandidaat stelt, zal dat opnieuw gebeuren met Kamala Harris als running mate, zo stelde hij nog.

'Het antwoord is 'ja'. Het plan is om mij kandidaat te stellen voor een herverkiezing. Dat is mijn verwachting', zo antwoordde de 78-jarige Democraat toen hij tijdens de persconferentie een vraag kreeg over dat onderwerp.

Op de vraag of hij huidig vicepresident Kamala Harris opnieuw als running mate zou kiezen, gaf hij eveneens een bevestigend antwoord. 'Ze is een geweldige partner.' De 46ste Amerikaanse president hield wel nog een slag om de arm. 'Ik ga niet met zekerheid 4 of 3,5 jaar vooruit kunnen plannen.'

