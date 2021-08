Het was tijd om einde te maken aan de oorlog in Afghanistan, die niet langer de vitale belangen van de Amerikanen diende. Dat verklaarde VS-president Joe Biden in een emotionele, bij momenten boze toespraak waarin hij de terugtrekking van de VS uit het Aziatische land verdedigde.

'Vanuit de grond van mijn hart. Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste beslissing was, een wijze beslissing, en de beste beslissing voor Amerika', aldus Biden die vanuit het Witte Huis sprak. 'Ik was niet van plan om deze eeuwige oorlog (forever war, red.) te verlengen en ik was niet van plan om de eeuwige terugtrekking te verlengen. Ik geloof niet dat de veiligheid van Amerika wordt vergroot door duizenden troepen in te zetten en miljarden uit te geven in Afghanistan'.

De president herinnerde eraan dat de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan een gevolg was van terreuraanslagen van 11 september 2001. De doelen die toen werden gesteld, waren al lang bereikt. 'We hebben meer dan tien jaar geleden gezorgd voor gerechtigheid voor Bin Laden. Al-Qaida is gedecimeerd. Het was tijd om deze oorlog te beëindigen. Als opperbevelhebber ben ik er vast van overtuigd dat de beste weg naar de bescherming van onze veiligheid loopt via een harde, meedogenloze, doelgerichte en precieze strategie die de terreur opspoort waar die zich nu bevindt. Niet waar die twee decennia geleden was.'

'Buitengewoon succes'

De president had op dat vlak ook een boodschap voor de terreurgroep IS-K (Islamitische Staat Khorasan), die verantwoordelijk is voor de terreuraanval in Kaboel, die meer dan honderd Afghanen en ook dertien Amerikaanse militairen het leven kostte. 'We zijn nog niet klaar met jullie', sprak hij dreigend.

Biden legde de verantwoordelijk voor de situatie in Afghanistan gedeeltelijk bij zijn voorganger Donald Trump, die een deal met de taliban had gesloten over de terugtrekking van Amerikaanse troepen. Biden stelde dat de Amerikanen in Afghanistan daardoor nog de keuze hadden tussen 'vertrekken' en 'escalatie'.

'Ofwel volg je de belofte van de vorige regering en verlaat je Afghanistan, ofwel zeg je dat we niet vertrekken en stuur je opnieuw tienduizenden troepen naar de oorlog.'

Dat de terugtrekking minder chaotisch had moeten verlopen, werd door Biden gecounterd met de mededeling dat zulke missies altijd met 'uitdagingen' gepaard gaan. De evacuatiemissie noemde hij zelfs een 'buitengewoon succes'. Hij onderstreepte dat via de luchtbrug ruim 123.000 mensen uit Kaboel werden gehaald nadat de taliban aan de macht waren gekomen. Hij ging even in op de Amerikanen en Afghaanse oud-medewerkers die waren achtergebleven, hoewel hij eerder had beloofd dat alle Amerikanen zouden ontzet worden Hij zei nu dat er geen deadline geldt voor Amerikanen en Afghaanse oud-medewerkers die nog weg willen uit Afghanistan. 'We zullen hen blijven helpen'.

Welke lage kost?

Biden ging even in op de veelgehoorde kritiek dat een minimale militaire macht uit de VS de situatie in Afghanistan onder controle had kunnen houden en een oplossing met lage kostprijs had kunnen bieden.

Maar, zei hij, als je kijkt naar de slachtoffers, en naar de overlevende militairen die terugkeren met mentale problemen, dan lijkt mij dat niet bepaald een lage kostprijs.

Mitch McConnell: 'Belofte gebroken'

De toespraak volgde op aanhoudende Republikeinse kritiek en in mindere mate ook kritiek vanuit Bidens eigen Democratische Partij.

De Republikeinse minderheidsleider in de Senaat, Mitch McConnell, stelde dinsdag op Twitter dat Biden had beloofd de Amerikaanse troepen pas terug te trekken wanneer alle Amerikanen het land uit waren. 'Hij heeft die belofte gebroken en de Amerikanen en onze Afghaanse partners in de steek gelaten', aldus McConnell, die ook, zij het in mineur, kritiek leverde toen de vorige president Donald Trump de onderhandeling met de taliban onderhandelde.

Nu is zijn kritiek luider.

Deze volledige Amerikaanse terugtekking 'heeft geleid tot een humanitaire ramp en heeft terroristen aangemoedigd', schreef McConnell nog.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken had maandagavond toegegeven dat er Amerikaanse burgers in Afghanistan zijn achtergebleven. Hij schatte hun aantal in op 'minder dan 200, waarschijnlijk dichter bij de 100'. Blinken benadrukte ook dat de regering van de VS zich zal blijven inspannen om hen het land uit te krijgen. Ook de

