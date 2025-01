Biden verbiedt nieuwe boringen naar olie en gas in Amerikaanse wateren

De Amerikaanse president Joe Biden verbiedt nieuwe boringen naar olie en gas in grote delen van de Amerikaanse wateren. Dat heeft hij maandag aangekondigd.

Het gaat om nieuwe offshore-boringen in Amerikaanse delen van de Atlantische Oceaan, de Grote Oceaan, de Beringstraat en het oostelijke deel van de Golf van Mexico. In totaal gaat het om 2,5 miljoen vierkante kilometer zee. De beslissing komt er enkele dagen voor hij de macht overdraagt aan de nieuwe president Donald Trump, die een groot voorstander is van nieuwe boringen naar olie en gas.

Volgens Biden zijn nieuwe boringen ‘het risico niet waard’ voor het milieu en de gezondheid en ‘niet nodig’ om aan de Amerikaanse energienoden te voldoen. “Het is tijd om die kusten te beschermen, voor onze kinderen en kleinkinderen”, aldus Biden. Bestaande boringen mogen wel voortdoen, en ook nieuwe boringen in andere delen van de Amerikaanse wateren – zoals ten westen van de Golf van Mexico of aan de Golf van Alaska – zijn niet verboden. Het zou voor de nieuwverkozen president Trump bovendien niet evident zijn om de beslissing ongedaan te maken.

Biden steunt immers op een wet uit 1953 die de federale regering autoriteit geeft over offshore-boringen. Daarop terugkomen is niet evident. Vanuit het kamp van Trump is al kritiek op de maatregel. ‘Schandalig’ en ‘politieke wraak’, zegt de toekomstige woordvoerster van de nieuwe regering-Trump, Karoline Leavitt. Milieu-organisaties reageren dan weer tevreden. ‘Een weergaloze overwinning voor de oceanen’, klinkt het bij de ngo Oceana.