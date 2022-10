Biden “verbaasd” over massale protesten in Iran

De Amerikaanse president Joe Biden is “verbaasd” over de massale protesten in Iran en wat die teweeg hebben gebracht. “Het heeft iets doen ontwaken waarvan ik denk dat het nog lang zal duren voordat het tot bedaren komt”, aldus Biden.

De Amerikaanse president deed de uitspraak voorafgaand aan een toespraak die hij hield in Irvine, een stad in de buurt van Los Angeles. “Ik wil dat jullie weten dat ik achter de burgers, achter de dappere vrouwen van Iran, sta”, zei Biden. De VS hebben gezegd Iran economisch te straffen voor het geweld tegen demonstranten in het land.

Duizenden Iraniërs zijn in de afgelopen weken de straat opgegaan om hun woede te uiten over de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf vorige maand nadat ze was gearresteerd voor het overtreden van de strenge religieuze kledingvoorschriften. “Vrouwen over de hele wereld worden op verschillende manieren vervolgd, maar zij moeten kunnen dragen wat ze willen dragen”, vindt Biden.