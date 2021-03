In zijn eerste toespraak sinds zijn aantreden zei VS-president Joe Biden dat alle volwassen Amerikanen al tegen 1 mei toegang kunnen krijgen tot een vaccin. Tegen de nationale feestdag op 4 juli zou het land opnieuw kunnen samenkomen.

Dag op dag een jaar sinds de Wereldgezondheidsorganisatie de uitbraak van het coronavirus tot een pandemie uitriep, zei de Amerikaanse president Joe Biden dat zijn land tegen de nationale feestdag op 4 juli opnieuw een zekere normaliteit kan ervaren. In zijn eerste televisietoespraak sinds zijn aantreden kondigde Biden een stevige boost van de vaccinatiecampagne aan. Net als in vele andere landen verleent de Amerikaanse vaccinatiecampagne momenteel voorrang aan ouderen en mensen met een onderliggende aandoening. Tegen 1 mei moeten alle 257 miljoen volwassen Amerikanen in aanmerking komen voor een inenting tegen COVID-19. Om dat te bereiken gaan er twee miljoen dosissen per dag toegediend worden. In de komende vijftig dagen, ofwel voor Bidens honderdste werkdag, zouden ook de Amerikaanse scholen moeten heropenen. Indien de vaccinatiecampagne volgens plan loopt, en de Amerikanen houden zich in tussentijd aan de coronamaatregelen, dan bestaat er volgens Biden 'een goede kans' dat familie en vrienden op 4 juli opnieuw kunnen samenkomen om de nationale feestdag te vieren. Dan kunnen de Amerikanen ook 'onafhankelijkheid van het virus' vieren, aldus de Democraat. Maar, zo sprak Biden, voorzichtigheid blijft geboden. Er is bezorgdheid over de nieuwe virusvarianten die nog roet in het eten kunne gooien. Biden drong erop aan dat Amerikanen mondmaskers blijven dragen en afstand houden. Sommige staten beginnen al snel te versoepelen, in Texas is het dragen van een mondmasker niet meer verplicht. De 78-jarige Biden sloeg in zijn toespraak van meet af aan een meevoelende noot aan. Zich rechtstreeks tot zijn toehoorders richtend in zijn typerende stijl, sprak Biden lang over de emotionele impact van het voorbije jaar, onder meer over verjaardagen die niet gevierd konden worden en familiereünies die niet doorgingen. Op zeker ogenblik haalde hij een kaartje uit zijn borstzak, dat hij naar eigen zeggen altijd bij zich heeft, met het meest recente sterftecijfer op: donderdagavond lokale tijd al 527.726, ofwel 'meer doden dan beide wereldoorlogen, de Vietnamoorlog en de aanslagen van 9/11 samen', aldus Biden. Biden noemde de pandemie 'één van de meest sombere en zwaarste periodes' uit de geschiedenis van het land, met meer dan een half miljoen doden. 'Het virus werd dagen, weken en toen maanden ontkend, wat tot meer sterfgevallen, besmettingen, stress en eenzaamheid leidde', gaf hij zijn voorganger Donald Trump een veeg uit de pan. Maar de VS staan op het punt die donkere bladzijde om te slaan, benadrukte Biden. Net voor zijn toespraak zette de Democraat zijn handtekening onder een steunpakket van 1.900 miljard dollar, een van de grootste sinds de Grote Depressie. Volgens hem zou armoede in het land aanzienlijk verlicht worden. Biden richtte zich ook tot buitenlandse staatshoofden en 'mensen die wedden tegen Amerika': 'Amerika komt terug, dit land kan alles aan.' Biden heeft van vaccinatie zijn absolute prioriteit gemaakt. Hij had bij zijn aantreden in januari beloofd dat er in de eerste 100 dagen van zijn mandaat 100 miljoen doses toegediend zouden worden. Na ongeveer 50 dagen staat de teller volgens het Witte Huis reeds in de buurt van 81 miljoen.In de VS leven 330 miljoen mensen. Volgens de gezondheidsinstelling CDC heeft intussen één op vier volwassenen minstens één dosis gekregen. Ongeveer 13 procent van de volwassenen en meer dan 30 procent van de 65-plussers is volledig beschermd. De VS voeren geen vaccins uit zolang niet alle Amerikanen zijn ingeënt.