Joe Biden struikelde toen hij de trap beklom richting zijn presidentieel vliegtuig Air Force One.

Voor de lopende camera's struikelen: een nachtmerrie in de categorie van de politieke public relations. Politieke tegenstanders smullen ervan. Dat geldt vooral voor iemand als Joe Biden, die met zijn 78 jaar en als oudste president in de geschiedenis van de Verenigde Staten regelmatig een steek onder water krijgt over zijn leeftijd.

Vrijdag was het zover. Bij zijn vertrek naar de staat Georgia struikelde Biden toen hij de trap van het presidentiële vliegtuig Air Force One besteeg. Door de leuning vast te grijpen, hield hij zich recht, maar enkele treden verder struikelde hij opnieuw en dan nogmaals, zodat hij met de knie op een trede belandde. De Democraat richtte zich snel op, klopte even zijn broek af en besteeg de rest van de trap zonder problemen.

Het Witte Huis zag zich niettemin genoodzaakt te laten weten dat alles in orde was. De communicatiedirectrice van het Witte Huis, Kate Bedingfield, schreef kort na het voorval op Twitter dat alles goed ging met Biden. Het medische team dat met de president meereist, hoefde hem niet te onderzoeken. Biden had enkel een verkeerde stap op de trap gezet, niet meer dan dat.

Een dag eerder had de Russische president Vladimir Poetin Biden met ontkende ironie 'een goede gezondheid' gewenst.

