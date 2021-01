De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden wil het New START-kernwapenverdrag tussen de VS en Rusland met vijf jaar verlengen. Dat meldt de Amerikaanse krant Washington Post op basis van twee functionarissen. Ook het Duitse persagenschap DPA heeft die informatie. Het verdrag rond de ontwapening van het Russisch en Amerikaans nucleair arsenaal is het laatste van die soort tussen beide landen en loopt af op 5 februari.

New START ging op 5 februari 2011 van kracht. Het verdrag begrenst het nucleair arsenaal van zowel Rusland als de VS op elk 800 draagsystemen en 1.550 operationele kernkoppen. Het akkoord had een duur van tien jaar.

De regering van Donald Trump slaagde er bij maandenlange onderhandelingen met Moskou niet in om het eens te worden over een verlenging. Onmiddellijk na de eedaflegging van Biden woensdag had het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een verlenging met vijf jaar zonder voorwaarden voorgesteld. Ook Bidens beoogde minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken had gezegd voorstander van een verlenging te zijn.

Nog voor zijn inauguratie had Biden al gezegd dat het verdrag een 'hoeksteen van de strategische stabiliteit' tussen de VS en Rusland is. Ook zou het verdrag een basis kunnen vormen voor nieuwe afspraken voor wapencontrole.

Komt er geen verlenging, zal er voor het eerst in decennia geen akkoord meer zijn dat een limiet legt op strategische kernwapens en dreigt een wapenwedloop. Rusland en de Verenigde Staten hebben samen zowat 90 procent van het wereldwijde kernwapenarsenaal in handen.

Het verdrag is duidelijk in het belang van de Amerikaanse veiligheid, zeker gezien de 'vijandige' relatie met Rusland, zegt een hooggeplaatste functionaris aan de Washington Post.

New START ging op 5 februari 2011 van kracht. Het verdrag begrenst het nucleair arsenaal van zowel Rusland als de VS op elk 800 draagsystemen en 1.550 operationele kernkoppen. Het akkoord had een duur van tien jaar. De regering van Donald Trump slaagde er bij maandenlange onderhandelingen met Moskou niet in om het eens te worden over een verlenging. Onmiddellijk na de eedaflegging van Biden woensdag had het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een verlenging met vijf jaar zonder voorwaarden voorgesteld. Ook Bidens beoogde minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken had gezegd voorstander van een verlenging te zijn. Nog voor zijn inauguratie had Biden al gezegd dat het verdrag een 'hoeksteen van de strategische stabiliteit' tussen de VS en Rusland is. Ook zou het verdrag een basis kunnen vormen voor nieuwe afspraken voor wapencontrole. Komt er geen verlenging, zal er voor het eerst in decennia geen akkoord meer zijn dat een limiet legt op strategische kernwapens en dreigt een wapenwedloop. Rusland en de Verenigde Staten hebben samen zowat 90 procent van het wereldwijde kernwapenarsenaal in handen. Het verdrag is duidelijk in het belang van de Amerikaanse veiligheid, zeker gezien de 'vijandige' relatie met Rusland, zegt een hooggeplaatste functionaris aan de Washington Post.