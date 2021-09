De regering van de Amerikaanse president Joe Biden gaat 80 miljoen hectare in de Golf van Mexico openen voor olie- en gasexploratie. Dat meldt ze dinsdag. De beslissing is een grote tegenslag voor de ambitieuze klimaatplannen van het Witte Huis en werd al snel bekritiseerd door een coalitie van milieugroeperingen.

In januari kondigde Biden een moratorium aan op nieuwe olie- en gasboringen op federaal grondgebied in afwachting van een evaluatie, waarmee de Democraat de klimaatcrisis centraal wilde stellen in zijn presidentschap. Maar in juni kwam een ¿¿rechter uit Louisiana, aangesteld door voormalig president Donald Trump, tussenbeide om te beslissen dat de regering goedkeuring van het Congres nodig had voor zijn pauze. In plaats van naar het Congres te stappen, heeft de regering nu dus besloten de rechten op olie- en gasexploratie alsnog te veilen.

Het Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) verwacht in september een definitieve aankondiging, 'met een veiling in de herfst van dit jaar'. De beslissing leidt tot felle kritiek van milieugroeperingen. Milieugroepen onder leiding van Earthjustice hebben na de bekendmaking van het hervatten van de veiling onmiddellijk zowel het Bureau of Ocean Energy Management als minister Deb Haaland van Binnenlandse Zaken aangeklaagd. 'Deze veiling is zeer teleurstellend', zei Brettny Hardy, advocaat van Earthjustice. 'De regering-Biden is bezweken onder de desinformatiecampagne en politieke druk van de olie-industrie, en negeert de noodsituatie waarmee we worden geconfronteerd.'

