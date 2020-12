Aanstaand Amerikaans president Joe Biden heeft zaterdag de belangrijkste leden van zijn klimaatteam voorgesteld waarmee hij de strijd wil opvoeren tegen de opwarming van de aarde. Biden heeft al tijdens zijn verkiezingscampagne aangegeven dat hij opnieuw wil toetreden tot het klimaatakkoord van Parijs.

'We zitten in een crisis', zei Biden op het evenement in zijn thuisstad Wilmington, Delaware. 'Net zoals we een verenigde land moeten zijn om met Covid-19 om te gaan, hebben we een nationaal en collectief antwoord nodig op de klimaatverandering.'

Zo werd Deb Haaland van New Mexico aangesteld als hoofd van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze zou daarmee de eerste inheemse Amerikaanse vrouw zijn die dat ministerie zou leiden. Verder komt Michael Regan aan het hoofd te staan van het Milieubeschermingsagentschap en wordt Gina McCarthy Bidens nationale klimaatadviseur.

Biden wil tijdens zijn presidentschap onder meer de water-, transport- en energie-infrastructuur vernieuwen zodat die beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. Hij wil daarnaast ook 500.000 oplaadpunten voor elektrische wagens bouwen, net als 1,5 miljoen energiezuinige woningen en sociale woningen.

Biden herhaalde nogmaals dat de Verenigde Staten opnieuw zouden toetreden tot het klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast wil hij een reeks milieuregels herinvoeren die ex-president Obama had ingevoerd maar door Trump werden geschrapt.

De nieuwe president legt op 20 januari de eed af.

