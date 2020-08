De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft woensdag officieel zijn running mate Kamala Harris voorgesteld. Hij noemde haar 'de geknipte' persoon om hem te helpen 'het land herop te bouwen'.

'Ik had keuze, maar ik twijfel er niet aan dat ik de juiste persoon heb gekozen' voor deze verkiezingen 'die van vitaal belang zijn voor het land', verklaarde Biden in Wilmington, in de staat Delaware, tijdens zijn eerste gezamenlijke optreden met Harris.

Hij wees erop dat Harris de eerste zwarte vrouw en de eerste Aziatisch-Amerikaanse persoon is die door een grote Amerikaanse partij wordt genomineerd.

'Vanmorgen werden overal in het land kleine meisjes wakker, vooral gekleurde meisjes die zich zo vaak over het hoofd gezien en ondergewaardeerd voelen in onze samenleving, vandaag zullen ze zichzelf misschien voor het eerst op een andere manier bekijken, als potentiële presidenten en vicepresidenten', aldus Biden.

Hij sloeg ook terug naar Trump, die zich eerder erg negatief uitliet over Harris. 'Zeuren is wat Trump het beste kan', luidde het. En hij stelde voorts dat hij en Harris na de verkiezingen 'de puinhoop' zullen opruimen die Trump tijdens zijn ambtstermijn heeft 'aangericht in de Verenigde Staten en de rest van de wereld'.

De presidentsverkiezingen van november zijn 'een levensveranderd moment voor Amerika, een keerpunt dat bepalend zal zijn voor het pad dat ons land de komende jaren zal volgen', benadrukte de Democraat.

Kamala Harris trad hem bij en zei dat 'alles wat voor ons belangrijk is (...) op het spel staat'. 'Amerika schreeuwt om leiderschap, maar we hebben nu een president die meer om zichzelf geeft dan om de mensen die hem hebben verkozen', klonk het scherp. 'Over amper 83 dagen hebben we de kans om te kiezen voor een betere toekomst voor ons land', besloot ze.

'Ik had keuze, maar ik twijfel er niet aan dat ik de juiste persoon heb gekozen' voor deze verkiezingen 'die van vitaal belang zijn voor het land', verklaarde Biden in Wilmington, in de staat Delaware, tijdens zijn eerste gezamenlijke optreden met Harris. Hij wees erop dat Harris de eerste zwarte vrouw en de eerste Aziatisch-Amerikaanse persoon is die door een grote Amerikaanse partij wordt genomineerd. 'Vanmorgen werden overal in het land kleine meisjes wakker, vooral gekleurde meisjes die zich zo vaak over het hoofd gezien en ondergewaardeerd voelen in onze samenleving, vandaag zullen ze zichzelf misschien voor het eerst op een andere manier bekijken, als potentiële presidenten en vicepresidenten', aldus Biden.Hij sloeg ook terug naar Trump, die zich eerder erg negatief uitliet over Harris. 'Zeuren is wat Trump het beste kan', luidde het. En hij stelde voorts dat hij en Harris na de verkiezingen 'de puinhoop' zullen opruimen die Trump tijdens zijn ambtstermijn heeft 'aangericht in de Verenigde Staten en de rest van de wereld'. De presidentsverkiezingen van november zijn 'een levensveranderd moment voor Amerika, een keerpunt dat bepalend zal zijn voor het pad dat ons land de komende jaren zal volgen', benadrukte de Democraat. Kamala Harris trad hem bij en zei dat 'alles wat voor ons belangrijk is (...) op het spel staat'. 'Amerika schreeuwt om leiderschap, maar we hebben nu een president die meer om zichzelf geeft dan om de mensen die hem hebben verkozen', klonk het scherp. 'Over amper 83 dagen hebben we de kans om te kiezen voor een betere toekomst voor ons land', besloot ze.