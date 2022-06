‘Ontmoeting tussen Biden en Saoedische kroonprins tot juli uitgesteld’ (Amerikaanse media)

De Amerikaanse president Joe Biden heeft beslist om zijn mogelijke reis naar Israël en Saoedi-Arabië uit te stellen naar juli. Dat berichtten nieuwszenders NBC en CNN zaterdag op basis van hoge functionarissen binnen de Amerikaanse regering.

Oorspronkelijk was het plan om door te reizen na de NAVO-top in Madrid eind juni. Daarover berichtte onder meer The New York Times eerder.

In juli zou Biden volgens NBC en CNN kunnen deelnemen aan een top van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (GCC).

Het Witte Huis wenste niet op de berichtgeving te reageren.

Bidens mogelijke trip naar Saoedi-Arabië zorgt nu al voor controverse. De Amerikaanse president bevestigde vrijdag dat hij een bezoek aan de golfstaat overweegt.

Tijdens 1 van de Democratische debatten voor de verkiezingscampagne in 2019 had hij het land nochtans als ‘pariastaat’ omschreven en de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) voor de moord verantwoordelijk gemaakt.



Hij zei toen ook dat Amerika zou stoppen met subsidies en wapens aan het land te geven ’terwijl ze onschuldige kinderen en onschuldige mensen ombrengen’.

Kort na het aantreden van Biden concludeerden de Amerikaanse inlichtingendiensten dat MBS verantwoordelijk was voor de moord op journalist Jamal Kashoggi. Daarom spreekt Biden rechtstreeks met de vader van de kroonprins, koning Salman, in plaats van met MBS zelf.

Door de Russische invasie in Oekraïne en de sancties die de Verenigde Staten daarna tegen Rusland hebben afgekondigd, is Biden echter op zoek naar andere energieleveranciers. Saoedi-Arabië beschikt over grote gas- en olievoorraden.