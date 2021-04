De Amerikaanse president Joe Biden houdt woensdag een toespraak voor de beide kamers van het Amerikaanse parlement, het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Bidens eerste speech voor het Congres vindt plaats kort voor hij zijn 100ste dag als president ingaat.

De toespraak zal woensdag om 21 uur lokale tijd (donderdagochtend 3 uur in België) worden gehouden in de vergaderzaal van het Huis van Afgevaardigden. Over de inhoud van de speech is nog maar weinig bekend. Volgens Jen Psaki, de woordvoerster van het Witte Huis, zal Biden waarschijnlijk spreken over onderwijs, economisch herstel, de coronapandemie, wereldwijde uitdagingen en de prioriteiten van de middenklasse.

Qua vorm heeft de toespraak dus alles weg van een State of the Union, maar toch wordt de gebeurtenis officieel niet zo genoemd. De redenering erachter is dat presidenten in hun eerste jaar nog niet lang genoeg in functie zijn om zich uit te spreken over de staat van het land.

Symbolische mijlpaal

Toch is het traditie geworden dat presidenten al snel na hun aantreden een speech geven voor het verzamelde Congres. Sinds Ronald Reagan (1981) gebeurde dit altijd eind februari. Maar onder meer wegens de coronapandemie werd de toespraak deze keer zowat twee maand later op de agenda gezet. Eind februari heerste in het Congres bijvoorbeeld nog volop discussie over Bidens intussen goedgekeurde steunpakket van 1,9 biljoen dollar aan economische maatregelen tegen de coronacrisis.

De periode van honderd dagen vormt voor een Amerikaanse president een belangrijke symbolische mijlpaal. Zo beloofde de president nog voor zijn aantreden al om na honderd dagen 100 miljoen coronavaccins te laten zetten. Die doelstelling werd al snel verdubbeld tot 200 miljoen vaccins, een aantal dat vorige week behaald werd.

Wegens corona zal het aantal aanwezigen tijdens de toespraak beperkt blijven. Er zullen naar verwachting 200 mensen aanwezig zijn, wat slechts een fractie is van de gebruikelijke 1.600 toehoorders in het Congres. De aanwezige parlementsleden zullen daardoor ook geen gasten kunnen uitnodigen. Mogelijk nodigt Biden zelf wel enkele mensen uit. (Belga)

De toespraak zal woensdag om 21 uur lokale tijd (donderdagochtend 3 uur in België) worden gehouden in de vergaderzaal van het Huis van Afgevaardigden. Over de inhoud van de speech is nog maar weinig bekend. Volgens Jen Psaki, de woordvoerster van het Witte Huis, zal Biden waarschijnlijk spreken over onderwijs, economisch herstel, de coronapandemie, wereldwijde uitdagingen en de prioriteiten van de middenklasse. Qua vorm heeft de toespraak dus alles weg van een State of the Union, maar toch wordt de gebeurtenis officieel niet zo genoemd. De redenering erachter is dat presidenten in hun eerste jaar nog niet lang genoeg in functie zijn om zich uit te spreken over de staat van het land. Toch is het traditie geworden dat presidenten al snel na hun aantreden een speech geven voor het verzamelde Congres. Sinds Ronald Reagan (1981) gebeurde dit altijd eind februari. Maar onder meer wegens de coronapandemie werd de toespraak deze keer zowat twee maand later op de agenda gezet. Eind februari heerste in het Congres bijvoorbeeld nog volop discussie over Bidens intussen goedgekeurde steunpakket van 1,9 biljoen dollar aan economische maatregelen tegen de coronacrisis. De periode van honderd dagen vormt voor een Amerikaanse president een belangrijke symbolische mijlpaal. Zo beloofde de president nog voor zijn aantreden al om na honderd dagen 100 miljoen coronavaccins te laten zetten. Die doelstelling werd al snel verdubbeld tot 200 miljoen vaccins, een aantal dat vorige week behaald werd. Wegens corona zal het aantal aanwezigen tijdens de toespraak beperkt blijven. Er zullen naar verwachting 200 mensen aanwezig zijn, wat slechts een fractie is van de gebruikelijke 1.600 toehoorders in het Congres. De aanwezige parlementsleden zullen daardoor ook geen gasten kunnen uitnodigen. Mogelijk nodigt Biden zelf wel enkele mensen uit. (Belga)