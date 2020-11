Janet Yellen, gewezen topvrouw van de Amerikaanse centrale bank, wordt voorgedragen als minister van Financiën in de regering van Joe Biden. Dat heeft de verkozen president maandag bevestigd.

Amerikaanse media hadden de voordracht al aangekondigd op basis van anonieme bronnen, maar nu is het dus officieel. Biden kiest de 74-jarige Yellen om de economische crisis als gevolg van de coronapandemie aan te pakken. Als de benoeming bevestigd wordt in de Senaat, wordt Yellen de eerste vrouwelijke minister van Financiën van de VS. Eerder was ze de eerste vrouw aan het hoofd van de Federal Reserve, de centrale bank. (Belga)