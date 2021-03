Joe Biden heeft de kandidatuur van Neera Tanden voor een toppositie in zijn regering weer ingetrokken. Haar benoeming in de Senaat was onzeker geworden.

Biden zegt dat Tanden zelf gevraagd had om haar kandidatuur te schrappen. De nieuwe president had haar gekozen om het Bureau voor Management en Budget te leiden. Dat is een machtige dienst in het Witte Huis.

Kritiek van Republikeinen, en ook minstens een Democratische senator, op oude en scherpe Twitter-berichten van Tanden hadden haar benoeming in de Senaat hoogst onzeker gemaakt.

Het is de eerste keer dat Biden een kandidatuur voor een topfunctie in zijn regering moet intrekken. De president is wel van plan Tanden in een andere rol alsnog voor hem te laten werken.

Biden zegt dat Tanden zelf gevraagd had om haar kandidatuur te schrappen. De nieuwe president had haar gekozen om het Bureau voor Management en Budget te leiden. Dat is een machtige dienst in het Witte Huis. Kritiek van Republikeinen, en ook minstens een Democratische senator, op oude en scherpe Twitter-berichten van Tanden hadden haar benoeming in de Senaat hoogst onzeker gemaakt. Het is de eerste keer dat Biden een kandidatuur voor een topfunctie in zijn regering moet intrekken. De president is wel van plan Tanden in een andere rol alsnog voor hem te laten werken.