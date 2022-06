Biden roept op tot verbod op verkoop aanvalswapens aan particulieren

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag tijdens een televisietoespraak opgeroepen om de verkoop van aanvalswapens en laders met een grote capaciteit aan particulieren te verbieden. ‘Hoeveel andere bloedbaden zijn we bereid te accepteren?’, vroeg de Amerikaanse president zich af negen dagen na de schietpartij in een basisschool in Texas waarbij 21 mensen om het leven kwamen.

Biden voegde er nog aan toe dat minstens de leeftijd om wapens te kunnen aankopen verhoogd zou moeten worden tot 21 jaar. Daarnaast zouden de controles op kopers moeten worden opgevoerd.

De Amerikaanse president haalde voorts nog uit naar de Republikeinen.

De weigering van de Republikeinen in de Senaat om de wapenwetgeving te verstrengen is ‘ontoelaatbaar’. ‘Het is tijd dat de Senaat iets doet’, aldus Biden. Voor de komende tussentijdse verkiezingen in november riep Biden de Amerikanen op om van wapengeweld een centraal thema te maken.

‘Het is tijd om te handelen. Voor de kinderen die we verloren hebben, voor die kinderen die we kunnen redden, voor het land dat we liefhebben’, aldus Biden.

‘Het gaat er niet om om iedereen zijn wapens af te nemen’, beklemtoonde Biden. ‘Ik respecteer de cultuur, de traditie en de zorgen van legale wapenbezitters.’

Maar het tweede amendement, dat wapenbezit in de VS mogelijk maakt, is niet absoluut. ‘In de afgelopen twee decennia zijn meer kinderen door wapens om het leven gekomen dan politieagenten en soldaten in actieve dienst samen. Denk daar maar eens over na’, besloot de Amerikaanse president.