De Amerikaanse president Joe Biden heeft het Congres zondag opgeroepen op 'onmiddellijk' in actie te komen om de omloop van vuurwapens in de Amerikaanse samenleving te beperken. Hij deed de oproep bij de herdenking van een schietpartij in een middelbare school in Florida, waar exact drie jaar geleden zeventien mensen door een ex-leerling werden doodgeschoten.

'Deze regering zal niet de volgende schietpartij afwachten' om de oproepen tot actie te beantwoorden, zo zei de Amerikaanse president. 'Ik roep het Congres op om hervormingen uit te vaardigen inzake wapens op basis van het gezond verstand', klonk het nog.

Biden pleit onder meer voor een verplicht onderzoek naar de achtergrond van kopers en voor een verbod op de verkoop van aanvalswapens en extra grote magazijnen. Hij ijvert ook voor het beëindigen van 'de onschendbaarheid van wapenfabrikanten die bewust oorlogswapens in onze straten zetten'.

Op Valentijnsdag 2018 opende een 19-jarige jongeman het vuur in een middelbare school in Parkland, in het zuidoosten van de staat Florida. Hij doodde zeventien mensen alvorens hij kon worden opgepakt. Hij was een jaar eerder uit de school gegooid om 'disciplinaire redenen' en kon legaal aan een semiautomatische wapen komen hoewel hij een verleden had in de psychiatrie.

De schietpartij leidde tot grote betogingen tegen wapengeweld, met de oproep om de wapenverkoop te verstrengen. De toenmalige president Donald Trump weigerde de verkoop van aanvalswapens te verbieden. Wel stelde hij bijvoorbeeld voor om leraren een wapen te geven.

