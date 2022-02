De Amerikaanse president Joe Biden is ervan overtuigd dat de Russische president Vladimir Poetin de beslissing genomen heeft om Oekraïne binnen te vallen. Dat heeft Biden vrijdagavond gezegd.

Een Russische aanval kan volgens Biden 'in de komende dagen' plaatsvinden. Hij beschuldigt Rusland er ook van om "een valse rechtvaardiging" te creëren voor een oorlog tegen Oekraïne.

'De afgelopen dagen hebben we meldingen gezien van een grote toename aan schendingen van het staakt-het-vuren door de door Rusland gesteunde strijders die Oekraïne proberen te provoceren in de Donbas', zei Biden. Hij verwees naar meerdere voorbeelden van desinformatie die volgens hem is verspreid door Russische staatsmedia. De meest opmerkelijke is een 'valse' claim van genocide in de Donbas-regio. Biden zei dat de beweringen van de Russen gewoon niet kloppen. 'Het tart de grenzen van logisch denken om te geloven dat de Oekraïners dit moment zouden kiezen - met meer dan 150.000 troepen aan hun grenzen - om een conflict van een jaar te laten escaleren', zei hij volgens nieuwszenders CNN en Bloomberg.

De Amerikaanse president benadrukt evenwel dat het nog niet te laat is om tot een diplomatieke oplossing te komen.

VS en VK houden Rusland verantwoordelijk voor cyberaanvallen in Oekraïne

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk houden Rusland verantwoordelijk voor de meest recente cyberaanvallen op meerdere Oekraïense websites. Daaronder waren deze week aanvallen op onder andere de websites van het ministerie van Defensie en van meerdere staatsbanken.

Screenshot van een cyberaanval op de Oekraïnse Oschadbank. © iStock

'We geloven dat de Russische regering voor de omvangrijke cyberaanvallen op Oekraïense banken deze week verantwoordelijk is', aldus het Witte Huis vrijdag. Ook vanuit het Verenigd Koninkrijk kwam vrijdagavond een gelijkaardige boodschap. Bij de cyberaanvallen deze week ging het om zogenaamde DDoS-aanvallen. Daarbij worden websites door een overvloed aan vragen overbelast. Een tijdlang waren ook kaartbetalingen bij staatsbanken niet meer mogelijk.

VS: 'Rusland heeft tot 190.000 soldaten in en om Oekraïne'

Rusland heeft in en rond Oekraïne tussen de 169.000 en 190.000 troepen gestationeerd.

Dat is de laatste Amerikaanse schatting, en meteen een forse toename. Op 30 januari had Washington nog weet van 100.000 Russen in de regio, dinsdag sprak de Amerikaanse president Joe Biden nog over 150.000 troepen.

Het nieuwe cijfer werd vrijdag door de Amerikaanse ambassadeur bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) genoemd. Het gaat om de 'grootste militaire mobilisatie in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog'.

Het gaat om militairen langs de grens met Oekraïne, in Wit-Rusland en op de door de Russen bezette Krim. Verder worden ook nog manschappen meegeteld van de Russische Nationale Garde en andere veiligheidsdiensten die in die regio's ontplooid werden, en de door de Russen geleide troepen in het oosten van Oekraïne.

Oefeningen

De Russen hebben die troepentoename altijd uitgelegd als routine-oefeningen, waaronder gezamenlijke manoeuvres met bondgenoot Wit-Rusland. Die oefeningen met de Wit-Russische collega's zouden zondag beëindigd worden.

Moskou heeft nog grootschalige oefeningen op de Krim aangekondigd, en ook op de Zwarte Zee staan oorlogsdrills gepland. Door die oefeningen op de Zwarte Zee, met amfibische transportschepen, wordt gevreesd voor een mogelijke zeeblokkade.

De nieuwe Amerikaanse cijfers werden bekendgemaakt tijdens een spoedbijeenkomst van de OVSE, waarvan Rusland ook lid is. Bedoeling was uitleg te krijgen over de troepentoename, maar Rusland stuurde zijn kat: de manoeuvres vallen niet binnen de definitie van 'ongebruikelijke en ongeplande militaire activiteiten' die de OVSE hanteert, aldus Moskou.

Vrijdag staat nog een telefoongesprek gepland tussen de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe en zijn Amerikaanse collega Lloyd Austin, en volgende week zien de ministers van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en Sergej Lavrov elkaar.

Een Russische aanval kan volgens Biden 'in de komende dagen' plaatsvinden. Hij beschuldigt Rusland er ook van om "een valse rechtvaardiging" te creëren voor een oorlog tegen Oekraïne. 'De afgelopen dagen hebben we meldingen gezien van een grote toename aan schendingen van het staakt-het-vuren door de door Rusland gesteunde strijders die Oekraïne proberen te provoceren in de Donbas', zei Biden. Hij verwees naar meerdere voorbeelden van desinformatie die volgens hem is verspreid door Russische staatsmedia. De meest opmerkelijke is een 'valse' claim van genocide in de Donbas-regio. Biden zei dat de beweringen van de Russen gewoon niet kloppen. 'Het tart de grenzen van logisch denken om te geloven dat de Oekraïners dit moment zouden kiezen - met meer dan 150.000 troepen aan hun grenzen - om een conflict van een jaar te laten escaleren', zei hij volgens nieuwszenders CNN en Bloomberg. De Amerikaanse president benadrukt evenwel dat het nog niet te laat is om tot een diplomatieke oplossing te komen.VS en VK houden Rusland verantwoordelijk voor cyberaanvallen in OekraïneDe Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk houden Rusland verantwoordelijk voor de meest recente cyberaanvallen op meerdere Oekraïense websites. Daaronder waren deze week aanvallen op onder andere de websites van het ministerie van Defensie en van meerdere staatsbanken.'We geloven dat de Russische regering voor de omvangrijke cyberaanvallen op Oekraïense banken deze week verantwoordelijk is', aldus het Witte Huis vrijdag. Ook vanuit het Verenigd Koninkrijk kwam vrijdagavond een gelijkaardige boodschap. Bij de cyberaanvallen deze week ging het om zogenaamde DDoS-aanvallen. Daarbij worden websites door een overvloed aan vragen overbelast. Een tijdlang waren ook kaartbetalingen bij staatsbanken niet meer mogelijk.VS: 'Rusland heeft tot 190.000 soldaten in en om Oekraïne'Rusland heeft in en rond Oekraïne tussen de 169.000 en 190.000 troepen gestationeerd.Dat is de laatste Amerikaanse schatting, en meteen een forse toename. Op 30 januari had Washington nog weet van 100.000 Russen in de regio, dinsdag sprak de Amerikaanse president Joe Biden nog over 150.000 troepen.Het nieuwe cijfer werd vrijdag door de Amerikaanse ambassadeur bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) genoemd. Het gaat om de 'grootste militaire mobilisatie in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog'.Het gaat om militairen langs de grens met Oekraïne, in Wit-Rusland en op de door de Russen bezette Krim. Verder worden ook nog manschappen meegeteld van de Russische Nationale Garde en andere veiligheidsdiensten die in die regio's ontplooid werden, en de door de Russen geleide troepen in het oosten van Oekraïne.De Russen hebben die troepentoename altijd uitgelegd als routine-oefeningen, waaronder gezamenlijke manoeuvres met bondgenoot Wit-Rusland. Die oefeningen met de Wit-Russische collega's zouden zondag beëindigd worden. Moskou heeft nog grootschalige oefeningen op de Krim aangekondigd, en ook op de Zwarte Zee staan oorlogsdrills gepland. Door die oefeningen op de Zwarte Zee, met amfibische transportschepen, wordt gevreesd voor een mogelijke zeeblokkade.De nieuwe Amerikaanse cijfers werden bekendgemaakt tijdens een spoedbijeenkomst van de OVSE, waarvan Rusland ook lid is. Bedoeling was uitleg te krijgen over de troepentoename, maar Rusland stuurde zijn kat: de manoeuvres vallen niet binnen de definitie van 'ongebruikelijke en ongeplande militaire activiteiten' die de OVSE hanteert, aldus Moskou. Vrijdag staat nog een telefoongesprek gepland tussen de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe en zijn Amerikaanse collega Lloyd Austin, en volgende week zien de ministers van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en Sergej Lavrov elkaar.