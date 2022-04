De Amerikaanse president Joe Biden heeft vrijdag via videoconferentie overleg gepleegd met zijn Mexicaanse ambtgenoot Andres Manuel Lopez Obrador. De twee leiders spraken met elkaar over de 'ongeziene migratiestromen' aan de grens tussen beide landen.

Volgens het Witte Huis heeft het gesprek iets meer dan 50 minuten geduurd. 'Een groot deel van de conversatie ging over migratie en over de maatregelen die genomen moeten worden om immigratie langs de grens te verminderen', zegt Jen Psaki, de woordvoerster van het Witte Huis. 'De toon van het gesprek was zeer constructief', zegt Psaki nog.

Joe Biden heeft tijdens het gesprek de wil tot samenwerking benadrukt. Daarmee ging hij in tegen de minder vriendelijke aanpak van zijn voorganger Donald Trump, klinkt het nog bij het Witte Huis. Het aanpakken van de illegale immigratie staat hoog op de agenda van de Amerikaanse regering. De stijgende migratiecijfers dreigen voor de Democraten namelijk een heikel thema te worden bij de tussentijdse verkiezingen in november.

