'Ze doden mensen', antwoordde VS-president Joe Biden op vragen van journalisten over wat zijn boodschap is aan platforms als Facebook met betrekking tot het verspreiden van valse informatie.

De pandemie in de VS komt neer op een 'pandemie onder de niet-gevaccineerden', zei Biden in de tuin van het Witte Huis.

In Amerikaanse regio's met een lagere vaccinatiegraad neemt het aantal besmettingen opnieuw toe nu de deltavariant aan terrein wint. Intussen vordert de vaccincampagne langzaam. Volgens gezondheidsdienst CDC hebben zowat 185 miljoen mensen minstens één coronaprik gekregen, of zowat 56 procent van de bevolking.

