Er zullen gevolgen zijn voor de grenswachten te paard die Haïtiaanse migranten op een gewelddadige manier probeerden terug te drijven.

Dat zei de Amerikaanse president Joe Biden.

De foto's van grenswachten te paard, die zondag migranten terugdreven in de buurt van de stad Del Rio, in de staat Texas, leidden tot grote verontwaardiging in de VS. De regering van president Joe Biden beloofde al om de feiten op te helderen. Maar toch uitten veel Democraten kritiek, net zoals de Republikeinse oppositie het beleid van Biden op de korrel nam.

'Het is schandalig', zei de Amerikaanse president, die tot dusver over het onderwerp had gezwegen. 'Ik beloof jullie, deze mensen zullen boeten, er zal een onderzoek komen en er zullen consequenties zijn.'

'Verkeerde boodschap'

Op de vraag van een journalist of hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de 'chaos' aan de grens, antwoordde hij: 'Natuurlijk neem ik de verantwoordelijkheid op mij. Ik ben de president. Het was verschrikkelijk om te zien hoe mensen op deze manier behandeld werden.' 'Het is gênant', verklaarde de president nog. 'Het is meer dan gênant. Het is gevaarlijk. Het is fout. Het geeft de verkeerde boodschap aan de wereld en de verkeerde boodschap aan de Amerikanen. Die is niet wie wij zijn.'

Biden beloofde tijdens zijn campagne voor de presidentsverkiezingen om migratiethema's op een meer humane manier te behandelen in vergelijking met zijn voorganger Donald Trump. De huidige regering ligt momenteel langs alle kanten onder vuur nu de Verenigde Staten beginnen met een massadeportatie van Haïtianen die massaal aan de grens staan.

