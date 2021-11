Amerikaans president Joe Biden is opgelucht na de veroordeling van drie witte mannen voor de moord op de jonge zwarte jogger Ahmaud Arbery. Tegelijk zei hij dat de moord aantoont hoe ver de VS nog afstaat van raciale rechtvaardigheid.

Kort nadat de jury de drie mannen had veroordeeld, zei Biden dat de uitspraak van de jury bewijst 'dat het rechtsssysteem zijn werk doet'. 'Het vonnis verzekert dat de daders van deze afschuwelijke misdaad gestraft zullen worden', klinkt het. Biden gaf echter toe dat de moord aantoont dat er nog werk aan de winkel is in de VS op het vlak van gelijkheid en rechtvaardigheid. 'We moeten ons opnieuw inzetten voor een toekomst van eenheid en gedeelde kracht, waarin niemand geweld vreest vanwege de kleur van zijn huid', aldus de president vanuit Nantucket, waar hij Thanksgiving zal vieren. 'De moord op Arbery - waarvan de wereld getuige was - is een pijnlijke herinnering aan hoe ver we nog moeten gaan in de strijd voor raciale rechtvaardigheid in dit land.' De 25-jarige Arbery werd in februari vorig jaar doodgeschoten toen hij in de stad Brunswick door een woonwijk aan het joggen was. De beklaagden stelden dat ze dachten dat Arbery een dief was en pleiten onschuldig. Arbery groeide net als George Floyd uit tot één van de symbolen van de 'Black Lives Matter'-beweging in de VS.

