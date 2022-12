Biden ontvangt Macron in Witte Huis: ‘Geen betere partner voor te stellen’

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Franse president Emmanuel Macron en zijn vrouw Brigitte feestelijk ontvangen in het Witte Huis. De Verenigde Staten kunnen in de huidige crisis “geen betere partner voorstellen dan Frankrijk”, zei Biden donderdag in een korte verklaring. Macron hoopt met zijn staatsbezoek het trans-Atlantische bondgenootschap vanonder het stof te halen en Biden te overtuigen om goedkoper gas te leveren aan Europa.

Macron en zijn vrouw kwamen dinsdag toe in Washington D.C. Beide echtparen hadden woensdagavond een informeel diner. Donderdag ontving de Amerikaanse president zijn ambtsgenoot op het Witte Huis en woonden ze een ceremonie bij op de militaire begraafplaats van Arlington.

Beide presidenten beklemtoonden hun alliantie tegen de Russische president Poetin. In het licht van de oorlog in Oekraïne benadrukte Macron donderdagochtend dat beide landen “opnieuw wapenbroeders” moeten worden. Aan beide kanten van de oceaan moeten democratieën beschermd worden, klonk het. Biden zei dat de relatie met hun “oudste bondgenoot” Frankrijk “essentieel” blijft.

De Franse president had eerder scherpe kritiek geuit op recente economische besluiten van de VS. De Amerikaanse president lanceerde in augustus de zogeheten Inflation Reduction Act (IRA). Het pakket bevat subsidies en fiscale gunsten wanneer bedrijven Amerikaanse producten gebruiken of in de VS produceren. In een gesprek met Amerikaanse wetgevers zei de Franse president woensdag dat de maatregel “super agressief” was ten aanzien van Europese bedrijven.

In september 2021 bereikte de Frans-Amerikaanse handelsrelatie een dieptepunt toen de VS samen in zee gingen met het Verenigd Koninkrijk en Australië in het kader van het AUKUS-veiligheidspact. Parijs reageerde woedend op de nieuwe samenweerking, dat de aankoop van Franse onderzeeboten overbodig maakte. Maar sindsdien zijn de plooien wel gladgestreken, onder andere om een gemeenschappelijk front te vormen tegen zowel Rusland als China, die laatste een van de belangrijkste pijlers binnen Bidens buitenlandbeleid.

Het is het eerste bezoek van de Franse president sinds Biden aantrad in januari 2021. In 2018 bracht Macron eerder al een bezoek aan voormalig president Donald Trump.