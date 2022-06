Biden ondertekent wet die vuurwapengeweld wil inperken

Joe Biden heeft zaterdag de wet ondertekend die een regulering van vuurwapens moet invoeren. Het is de belangrijkste regulering in bijna 30 jaar, maar ze blijft ver onder de ambities van de Amerikaanse president. “Hoewel deze wet niet alles omvat wat ik wil, bevat ze wel maatregelen die ik sinds lang eis en die levens zullen redden”, verklaarde Biden in het Witte Huis voordat hij naar Europa vertrok.

De wetgeving, die door leden van de Democratische en Republikeinse partij wordt gesteund, werd vrijdag onder applaus goedgekeurd door het Congres. Ze voert nieuwe beperkingen op vuurwapens in en trekt miljarden dollars uit voor geestelijke gezondheid en veiligheid op school.

Het parlementaire initiatief werd na de schietpartij in Uvalde (in de staat Texas) gelanceerd, waar eind mei 21 doden vielen op een basisschool, onder wie negentien kinderen, en na het bloedbad in Buffalo (in de staat New York), waar half mei tien Afro-Amerikanen werden doodgeschoten in een supermarkt.

De wettekst wil onder meer de verificatie van de gerechtelijke en psychologische antecedenten van kopers van vuurwapens van 18 tot 21 jaar oud versterken, de controle op de illegale wapenverkoop verbeteren en programma’s rond geestelijke gezondheid financieren.

Maar de voorgestelde maatregelen blijven ver onder wat president Biden voor ogen had, zoals een verbod op aanvalswapens. Toch noemde Biden de nieuwe wetgeving “monumentaal”. Hij wees erop hoe moeilijk het is een wet over zo’n gevoelig onderwerp door een verdeeld Congres te krijgen.