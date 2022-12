Biden ondertekent wet die homohuwelijk beschermt

De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag in het Witte Huis zijn handtekening gezet onder een wet die het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht beschermd op federaal niveau.

Dat gebeurde tijdens een plechtigheid in aanwezigheid van duizenden genodigden, en met onder andere toespraken van de uittredende Democratische leider in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi en Senaatsleider Chuck Schumer.

Biden had het tijdens het gebeuren onder meer over ‘een cruciale stap voorwaarts naar gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid, niet alleen voor enkelen, maar voor iedereen’.

De federale wet dwingt geen enkele Amerikaanse staat om paren van hetzelfde geslacht te laten trouwen, maar verplicht de staten wel om alle huwelijken te erkennen die legaal in een andere staat gesloten zijn. Ze beschermt ook de reeds bestaande huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht en dat geldt eveneens voor interraciale koppels.

Mensen van hetzelfde geslacht hebben sinds 2015 landelijk het recht om te trouwen in de Verenigde Staten, maar er wordt gevreesd dat het Hooggerechtshof de uitspraak die dat garandeert terug kan draaien. Conservatieve opperrechter Clarence Thomas noemde dat mogelijk nadat het hof ook al het landelijk abortusrecht had vernietigd. Het Hooggerechtshof wordt gedomineerd door conservatieve rechters. Een grote meerderheid van de Amerikanen steunt het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht, ook in Republikeinse rangen, maar aan de religieuze rechterzijde blijft de weerstand groot.