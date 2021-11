De Amerikaanse president Joe Biden heeft maandag een historische wet ondertekend die infrastructuurinvesteringen van zowat 1.000 miljard dollar mogelijk maakt. Het gaat om de grootste investering in infrastructuur die ooit is gedaan in de Verenigde Staten.

De president beschouwt de wetgeving als een 'banenschepper' en zei dat het een voorbeeld is van hoe hij zijn campagnebeloftes nakomt om over de partijgrenzen heen te werken om dingen voor elkaar te krijgen.

'Democraten en Republikeinen kunnen samen resultaten boeken', aldus Biden tijdens de ondertekeningsceremonie op het gazon van het Witte Huis, die werd bijgewoond door zowat 800 vakbondsvertegenwoordigers, bedrijfsleiders, gouverneurs en burgemeesters.

Verwacht wordt dat de wet in de komende vijf jaar een groot aantal infrastructuurprojecten zal financieren, waaronder de uitbreiding van breedbandinternet en de reparatie van verouderde wegen en bruggen.

Het wetsvoorstel van 1.000 miljard dollar is kleiner en minder ambitieus dan Bidens oorspronkelijke voorstel van 2,3 biljoen dollar. Het voorstel werd echter aangepast om de Republikeinse steun in de Senaat te verzekeren.

Hoewel het Witte Huis alle 32 Republikeinse wetgevers die het voor het voorstel hadden gestemd had uitgenodigd, was slechts een fractie aanwezig tijdens de ondertekeningsceremonie. Voormalig Amerikaans president Donald Trump haalde al uit naar de Republikeinen die het wetsvoorstel steunde.

Zondag stelde Biden Mitch Landrieu al aan als leider van zijn omvangrijke infrastructuurplan. Landrieu was eerder burgemeester van New Orleans. Hij speelde in die functie een belangrijke rol bij de wederopbouw van die stad na de verwoestende orkaan Katrina in 2005.

