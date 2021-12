Caroline Kennedy, dochter van de vermoorde Amerikaanse president John F. Kennedy, wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Australië.

President Joe Biden heeft haar voorgedragen, meldt het Witte Huis.

Voormalig Olympisch kunstschaatsster Michelle Kwan gaat mogelijk als ambassadeur in Belize aan de slag. De Senaat moet beide voordrachten nog goedkeuren.

De 64-jarige Kennedy was onder president Obama ambassadeur in Japan. Ze bekleedde die functie tussen 2013 en 2017. Ze nam ontslag toen president Donald Trump aan de macht kwam.

Kennedy maakte onder meer carrière als advocate, schrijfster en bestuurster van diverse non-profitinstellingen. Ze hielp oud-president Barack Obama met zijn verkiezingscampagne, onder meer door hem te vergelijken met haar populaire vader.

