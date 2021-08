Amerikaans president Joe Biden heeft vrijdag zijn ambassadeurs voor China en Japan genomineerd. Voor de post in China viel zijn oog op carrièrediplomaat Nicholas Burns. Naar het land van de rijzende zon wil Biden Rahm Emanuel afvaardigen. Die is de voormalige kabinetschef van Barack Obama en voormalig burgemeester van Chicago.

De 65-jarige Burns was vroeger onder meer Amerikaans vertegenwoordiger bij de NAVO (2001-2005), ambassadeur in Griekenland (1997-2001) en woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken (1995-1997).

De 61-jarige Emanuel was tussen 2009 en 2010 kabinetschef van Obama. Tussen 2011 en 2019 had hij de burgemeestersjerp in Chicago in handen.

Beide nominaties moeten nog de zegen krijgen van de Senaat. De Democraten hebben daar een nipte meerderheid, maar de Republikeinen gebruiken een filibuster om de stemming over de voorgedragen ambassadeurs te verhinderen.

