Biden noemt aanstelling van Rishi Sunak “revolutionair”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de benoeming van Rishi Sunak als nieuwe premier van Groot-Brittannië maandag omschreven als “revolutionair”. Als zoon van Indiase immigranten wordt Sunak de eerste Britse regeringsleider die uit een etnische minderheid in Groot-Brittannië komt.

“Het is behoorlijk fantastisch, het is een revolutionaire mijlpaal en het is belangrijk,” verklaarde de president tijdens een plechtigheid in het Witte Huis naar aanleiding van het hindoefeest Diwali.

Joe Biden zal Sunak “in loop van de komende dagen” spreken en kijkt uit naar een ontmoeting met hem, aldus nog het Witte Huis. Sunak komt uit een vermogende familie.

Als kind ging hij naar een dure kostschool en de prestigieuze Oxford University en Stanford University. Politieke tegenstanders hebben Sunak verweten elitair te zijn. Voor zijn tijd als minister werkte hij in de financiële sector, waar hij multimiljonair werd.