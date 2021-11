De Amerikaanse president Joe Biden heeft zowat 110 landen, waaronder België, uitgenodigd om deel te nemen aan een virtuele top rond democratie in december. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag bekend.

De top, gepland op 9 en 10 december, zal zich concentreren op drie hoofdthema's: het bestrijden van autoritarisme, het aanpakken en bestrijden van corruptie en het bevorderen van de eerbiediging van mensenrechten. Een tweede topontmoeting zal binnen een jaar plaatsvinden.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de deelnemende leiders zullen worden aangemoedigd 'om specifieke acties en toezeggingen aan te kondigen'.

China, de belangrijkste rivaal van de VS, is niet uitgenodigd. De afvallige provincie Taiwan daarentegen wel, wat mogelijk tot grote woede van Peking zal leiden.

Ook Turkije, NAVO-bondgenoot van Washington, behoort niet tot de uitgenodigde landen. In het Midden-Oosten zijn alleen Israël en Irak uitgenodigd voor de virtuele conferentie. De traditionele Arabische bondgenoten van de VS, zoals Egypte, Saoedi-Arabië, Jordanië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten, zijn wel aanwezig.

Joe Biden nodigde ook Brazilië uit, hoewel het land wordt geleid door de controversiële extreemrechtse president Jair Bolsonaro. In Europa is Polen dan weer uitgenodigd, ondanks terugkerende spanningen met Brussel over de eerbiediging van de rechtsstaat. Hongarije, geleid door Viktor Orban, kreeg dan weer geen uitnodiging.

Aan Afrikaanse zijde behoren de Democratische Republiek Congo, Kenia, Zuid-Afrika, Niger en Nigeria tot de uitgenodigde landen

