Op maandag komt het Amerikaanse kiescollege samen om de overwinning van Joe Biden te bevestigen. Daarmee is de wanhoopspoging van president Trump om de verkiezingsuitslag ongeldig te laten verklaren bijna ten einde.

Op maandag stemmen de 538 leden van het Electoral College op de kandidaat die hun staat heeft gewonnen. Daarmee bevestigen ze de overwinning van Democraat Joe Biden.

In de Verenigde Staten kiezen burgers niet rechtstreeks de president, maar een kiescollege dat de president aanwijst. Biden schaarde 302 kiesmannen achter zich, meer dan de nodige 270 om te winnen. Trump verloor de verkiezingen met 232 kiesmannen.

Daarna komt het Congres op 6 januari samen om het resultaat te bekrachtigen, maar dat is een slechts een formaliteit.

'Fraude'

Uittredend president Trump blijft beweren dat er grootschalige fraude is gepleegd bij de verkiezingen en dat de overwinning van Biden niet legitiem is. Zo publiceerde hij afgelopen weekend een opgemerkt spotje waarin hij zijn aanhangers oproept verzet aan te tekenen bij hun volksvertegenwoordigers. 'De Amerikanen verdienen de waarheid', klinkt het.

Op vrijdag heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof het verzoek van Trump om miljoenen stemmen ongeldig te verklaren afgewezen. De Republikeinen wilden de uitslag in vier door Biden gewonnen staten laten omkeren.

Net voor de verkiezingen benoemde Trump de conservatieve rechter Amy Coney Barrett in het hof, allicht hopend dat ze oor zou hebben voor Trumps grieven. Tevergeefs: 'Het Hooggerechtshof heeft ons echt in de steek gelaten', tweette de president. Ook Trumps justitieminister William Barr heeft gezegd dat er geen bewijs is gevonden voor stembusfraude, wat de speculatie heeft gevoed dat hij nog voor de eedaflegging van Biden zou moeten opstappen.

Proud Boys

Afgelopen weekend kwamen duizenden aanhangers van Trump op straat om te protesteren tegen de 'gestolen' verkiezingen. In Washington gingen leden van de extreemrechtse knokploeg Proud Boys op de vuist met tegenstanders van Trump.

Ook het merendeel van de Republikeinse partij blijft Trumps wanhopige poging om het kiesresultaat aan te vechten steunen. Zo heeft Senaatsleider Mitch McConnell nog steeds de overwinning van Biden niet erkend.

Biden zou nog uit het Witte Huis geweerd kunnen worden door de Republikeinen indien een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden én de Senaat de stemmen van kiesmannen uit bepaalde staten afwijzen. Dat staat echter niet te gebeuren omdat het Huis in handen is van de Democraten.

