De Amerikaanse president Joe Biden is vrijdag aangekomen in Louisiana om een idee te krijgen van de schade die orkaan Ida in de zuidelijke staat heeft aangericht. Naast New Orleans, de grootste stad van de staat waar orkaan Katrina in 2005 voor verwoesting zorgde, bezoekt hij plaatsen in de omgeving. Hij beloofde alvast zijn volle steun.

Orkaan Ida kostte in Louisiana en de naburige staat Mississippi zeker 25 mensen het leven en zes mensen zijn nog vermist. In het rampgebied hebben nog meer dan 800.000 huishoudens sinds zondag geen elektriciteit en bij velen stroomt geen water uit de kraan.

Biden, die eerder al zijn ontzag voor het natuurgeweld had geuit, sprak met plaatselijke functionarissen over hun frustratie dat de stroomvoorziening nog niet is hersteld. Het grootste energiebedrijf van de staat denkt nog uiterlijk vijf dagen nodig te hebben.

Gouverneur John Bel Edwards zei Biden een verlanglijst te overhandigen met alle benodigdheden, waaronder brandstof omdat raffinaderijen ook getroffen zijn. Bij benzinestations en noodverdeelstations staan de auto's in lange rijen. Maar ook wordt gewerkt aan het verdelen van water en voedsel.

Biden komt later op de dag nog met een reactie. De regering heeft al een deel van de strategische oliereserve vrijgegeven, helpt met generators en spreekt met energiebedrijven. Een kopzorg zijn de vele olielekken die zijn gemeld op land en water.

Ida trok verder naar het noordoosten en richtte overstromingen aan in New York en in andere staten. Minstens 46 mensen kwamen om.

Orkaan Ida kostte in Louisiana en de naburige staat Mississippi zeker 25 mensen het leven en zes mensen zijn nog vermist. In het rampgebied hebben nog meer dan 800.000 huishoudens sinds zondag geen elektriciteit en bij velen stroomt geen water uit de kraan. Biden, die eerder al zijn ontzag voor het natuurgeweld had geuit, sprak met plaatselijke functionarissen over hun frustratie dat de stroomvoorziening nog niet is hersteld. Het grootste energiebedrijf van de staat denkt nog uiterlijk vijf dagen nodig te hebben. Gouverneur John Bel Edwards zei Biden een verlanglijst te overhandigen met alle benodigdheden, waaronder brandstof omdat raffinaderijen ook getroffen zijn. Bij benzinestations en noodverdeelstations staan de auto's in lange rijen. Maar ook wordt gewerkt aan het verdelen van water en voedsel. Biden komt later op de dag nog met een reactie. De regering heeft al een deel van de strategische oliereserve vrijgegeven, helpt met generators en spreekt met energiebedrijven. Een kopzorg zijn de vele olielekken die zijn gemeld op land en water. Ida trok verder naar het noordoosten en richtte overstromingen aan in New York en in andere staten. Minstens 46 mensen kwamen om.