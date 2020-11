De Amerikanen gaan mogelijk pas in januari weten wie de controle krijgt over de Senaat. In Georgia heeft de Republikein David Perdue sinds donderdag nog een voorsprong van 49,9 procent op zijn tegenstander, en in die staat heeft een kandidaat 50 procent nodig om verkozen te worden. Als dat niet het geval is, dan komt er een tweede ronde op 5 januari. Voor de tweede zetel in Georgia komt er zeker een tweede ronde.

Sinds de verkiezingsdag dinsdag is al bekend dat de Democraten twee zetels hebben veroverd op de Democraten, die van Martha McSally in Arizona en die van Cory Gardner in Coloroda. Daarnaast verloren de Democraten de zetel van Doug Jones in Alabama. Een van de zetels waarover de Democraten hoop koesterden, die van Susan Collins in Maine, blijft dan toch Republikeins.

De stand is voorlopig 48-48, met nog vier zetels te gaan: twee zetels in Georgia, eentje in Alaska en eentje in North Carolina. Het lijkt zo goed als zeker dat Alaska en North Carolina, twee traditioneel rode staten, naar de Republikeinen gaan.

Dus blijven er enkel nog de twee zetels in Georgia over. Eentje daarvan was een 'special election' met in totaal 21 kandidaten, met de Democraat Raphael Warnock en de Republikeinse Kelly Loeffler die het tegen elkaar opnemen in de tweede ronde. De tweede zetel in de staat gold ook voor de Democraten gezien als een zetel die ze kunnen veroveren. Tot donderdag leek die kans klein, maar sinds Perdue onder de 50 procent viel, kan het zijn dat de Democraten ook voor deze zetel een tweede kans krijgen in januari. Net zoals voor de stemmen voor de presidentsverkiezingen, is het in Georgia nog wachten op de laatste resultaten.

Indien er inderdaad een tweede ronde komt voor de twee zetels en de Democraten winnen ze allebei, krijgen we een ex aquo in de Senaat. Als er bij stemmingen een gelijkstand is, krijgt de vicepresident de doorslaggevende stem. (Belga)