In een tussenkomst vanuit het Witte Huis heeft VS-president Joe Biden vergeldingsacties voor de aanslagen in Kaboel aangekondigd.

'Een zware dag', zo begon een sombere president zijn tussenkomst.

Somber, misschien ook omdat de VS-terugtrekking uit Afghanistan en de evacuaties juist bedoeld waren om het bloedverlies voor Amerikaanse militairen te vermijden. Tot deze aanslag waren er sinds februari 2020 geen VS-soldaten in Afghanistan gesneuveld, onder meer omdat de taliban tijdens onderhandelingen hadden beloofd geen VS-doelwitten meer te zullen aanvallen. Biden had expliciet gezegd dat hij geen zin meer had om nog eens ouders van gesneuvelde Amerikanen op te bellen. De aanslagen aan Kaboel, met 12 VS-doden en 15 gewonden, maakten een einde aan die verzuchting en in die pauze van het VS-bloedverlies.

Ook de logica dat de VS niets meer te zoeken hebben in Afghanistan eens Al-Qaeda was verslagen, klinkt enigszins hol nu een andere terreurbeweging, IS-K, (K voor de Afghaanse provincie Khorasan), aanslagen pleegt.

De Amerikaanse inlichtingendiensten hadden volgens Biden informatie over een 'complexe aanval' die IS-K plande.

IS wou, volgens VS-specialisten, enerzijds de VS een hak zetten, en tegelijk tonen dat de taliban het land niet onder controle hebben.

'Met elk middel'

Biden klonk in zijn tussenkomst behalve somber ook resoluut. Hij zei dat de VS informatie hebben over de daders. 'Aan degenen die deze aanval uitvoerden, en iedereen die de VS schade toebrengt, besef dit: we zullen niet vergeven, we zullen niet vergeten. We zullen jullie opjagen en doen boeten.'

'Ik zal onze belangen en onze mensen met elk middel waarover ik beschik verdedigen.'

De VS zullen een moment kiezen om met 'precisie' en met 'kracht' te reageren. 'Deze IS-terroristen zullen niet winnen'. Hij noemde dat 'een heilige verplichting' tegenover de families van de gesneuvelden.

De Amerikaanse president kondigde ook aan dat de evacuaties worden verdergezet, met 31 augustus als einddatum, in samenwerking en overleg met de taliban.

'Een zware dag', zo begon een sombere president zijn tussenkomst. Somber, misschien ook omdat de VS-terugtrekking uit Afghanistan en de evacuaties juist bedoeld waren om het bloedverlies voor Amerikaanse militairen te vermijden. Tot deze aanslag waren er sinds februari 2020 geen VS-soldaten in Afghanistan gesneuveld, onder meer omdat de taliban tijdens onderhandelingen hadden beloofd geen VS-doelwitten meer te zullen aanvallen. Biden had expliciet gezegd dat hij geen zin meer had om nog eens ouders van gesneuvelde Amerikanen op te bellen. De aanslagen aan Kaboel, met 12 VS-doden en 15 gewonden, maakten een einde aan die verzuchting en in die pauze van het VS-bloedverlies. Ook de logica dat de VS niets meer te zoeken hebben in Afghanistan eens Al-Qaeda was verslagen, klinkt enigszins hol nu een andere terreurbeweging, IS-K, (K voor de Afghaanse provincie Khorasan), aanslagen pleegt.De Amerikaanse inlichtingendiensten hadden volgens Biden informatie over een 'complexe aanval' die IS-K plande. IS wou, volgens VS-specialisten, enerzijds de VS een hak zetten, en tegelijk tonen dat de taliban het land niet onder controle hebben. Biden klonk in zijn tussenkomst behalve somber ook resoluut. Hij zei dat de VS informatie hebben over de daders. 'Aan degenen die deze aanval uitvoerden, en iedereen die de VS schade toebrengt, besef dit: we zullen niet vergeven, we zullen niet vergeten. We zullen jullie opjagen en doen boeten.''Ik zal onze belangen en onze mensen met elk middel waarover ik beschik verdedigen.'De VS zullen een moment kiezen om met 'precisie' en met 'kracht' te reageren. 'Deze IS-terroristen zullen niet winnen'. Hij noemde dat 'een heilige verplichting' tegenover de families van de gesneuvelden.De Amerikaanse president kondigde ook aan dat de evacuaties worden verdergezet, met 31 augustus als einddatum, in samenwerking en overleg met de taliban.