De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag in een tv-toespraak sancties afgekondigd die Rusland moeten afsnijden van Westerse financiering.

Daarnaast komen er sancties tegen de "Russische elites" en twee financiële instellingen.

De maatregelen zijn een reactie op het Russische besluit de separatistische regio's Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne te erkennen en 'vredestroepen' die kant op te sturen. "Dit is het begin van een Russische inval in Oekraïne", aldus de president. Wanneer Rusland verder zou gaan met de agressie, zou de VS ook verder gaan met nog meer sancties, zo waarschuwde de president.

Biden beklemtoonde dat de sancties de Russische economie treffen, "niet de onze", maar hij gaf wel toe dat het pijn kan doen. "Maar voor mij is het heel belangrijk om de pijn voor de Amerikaanse bevolking te beperken", aldus de president.

Eerder raakten ook de Europese ministers van Buitenlandse Zaken het unaniem eens over een eerste pakket sancties tegenover Rusland in een respons op de agressie in Oekraïne. "De sancties zullen Rusland pijn doen, en het zal veel pijn doen", waarschuwde de chef van de Europese diplomatie Josep Borrell.

Ze straffen onder meer 27 overheidsfunctionarissen en organisaties en bemoeilijken de toegang van het land tot de financiële markten. Ook 351 Russische parlementariërs die aandrongen op en stemden voor de erkenning van twee afvallige Oekraïense regio's worden geraakt.

De Verenigde Staten blijven ook "defensieve" wapens aan Oekraïne leveren om een Russische invasie tegen te gaan. Ook worden meer Amerikaanse troepen ingezet om NAVO-bondgenoten in Oost-Europa te versterken. "Ik heb toestemming gegeven voor extra bewegingen van Amerikaanse troepen en uitrusting, die al in Europa zijn gestationeerd, om onze Baltische bondgenoten Estland, Letland en Litouwen te versterken", zei Biden. "Wij geloven nog altijd dat Rusland bereid is om verder te gaan en een grootscheepse militaire aanval tegen Oekraïne te lanceren."

Toch doet Biden de deur naar diplomatie niet onmiddellijk dicht. "De VS, onze bondgenoten en partners blijven opstaan voor diplomatie", klonk het. "Er is nog steeds tijd om een worstcasescenario te vermijden."

De president benadrukte dat de VS Rusland op zijn daden zal beoordelen en niet op zijn woorden. Het is niet duidelijk of Biden ervoor openstaat om Poetin te ontmoeten voor een diplomatiek overleg. Eerder in het weekend had hij hiertoe ingestemd op voorwaarde dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen.

Daarnaast komen er sancties tegen de "Russische elites" en twee financiële instellingen.De maatregelen zijn een reactie op het Russische besluit de separatistische regio's Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne te erkennen en 'vredestroepen' die kant op te sturen. "Dit is het begin van een Russische inval in Oekraïne", aldus de president. Wanneer Rusland verder zou gaan met de agressie, zou de VS ook verder gaan met nog meer sancties, zo waarschuwde de president. Biden beklemtoonde dat de sancties de Russische economie treffen, "niet de onze", maar hij gaf wel toe dat het pijn kan doen. "Maar voor mij is het heel belangrijk om de pijn voor de Amerikaanse bevolking te beperken", aldus de president. Eerder raakten ook de Europese ministers van Buitenlandse Zaken het unaniem eens over een eerste pakket sancties tegenover Rusland in een respons op de agressie in Oekraïne. "De sancties zullen Rusland pijn doen, en het zal veel pijn doen", waarschuwde de chef van de Europese diplomatie Josep Borrell. Ze straffen onder meer 27 overheidsfunctionarissen en organisaties en bemoeilijken de toegang van het land tot de financiële markten. Ook 351 Russische parlementariërs die aandrongen op en stemden voor de erkenning van twee afvallige Oekraïense regio's worden geraakt. De Verenigde Staten blijven ook "defensieve" wapens aan Oekraïne leveren om een Russische invasie tegen te gaan. Ook worden meer Amerikaanse troepen ingezet om NAVO-bondgenoten in Oost-Europa te versterken. "Ik heb toestemming gegeven voor extra bewegingen van Amerikaanse troepen en uitrusting, die al in Europa zijn gestationeerd, om onze Baltische bondgenoten Estland, Letland en Litouwen te versterken", zei Biden. "Wij geloven nog altijd dat Rusland bereid is om verder te gaan en een grootscheepse militaire aanval tegen Oekraïne te lanceren." Toch doet Biden de deur naar diplomatie niet onmiddellijk dicht. "De VS, onze bondgenoten en partners blijven opstaan voor diplomatie", klonk het. "Er is nog steeds tijd om een worstcasescenario te vermijden." De president benadrukte dat de VS Rusland op zijn daden zal beoordelen en niet op zijn woorden. Het is niet duidelijk of Biden ervoor openstaat om Poetin te ontmoeten voor een diplomatiek overleg. Eerder in het weekend had hij hiertoe ingestemd op voorwaarde dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen.