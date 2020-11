De Amerikaanse president-elect Joe Biden kondigt komende dinsdag de eerste namen aan van ministers in zijn toekomstige regering. Dat zegt zijn stafchef Ron Klain.

Klain zei niet om welke portefeuilles of namen het precies ging. 'Jullie zullen moeten wachten tot president-elect dat dinsdag zelf aankondigt', klonk het op de Amerikaanse nieuwszender ABC.

Ron Klain was zelf de eerste grote naam om benoemd te worden door de verkozen Amerikaanse president. Hij wordt stafchef in het Witte Huis, nadat hij eerder ook al de stafchef van Biden was toen die laatste als vicepresident onder Barack Obama diende.

