Biden kondigt 2,9 miljard dollar aan om wereldwijde voedselonzekerheid aan te pakken

Volgens een verklaring van het Witte Huis zal de Amerikaanse president Joe Biden vandaag/woensdag 2,9 miljard dollar aan nieuwe hulp aankondigen op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om de wereldwijde voedselonzekerheid aan te pakken.

Washington is beloofd om de honger in de wereld te bestrijden, wordt als volgt onderverdeeld: 2 miljard voor humanitaire noodinterventies, 783 miljoen voor ontwikkeling van projecten op langere termijn, en een bijdrage van 150 miljoen aan het ‘Global Agriculture and Food Security Program’, een internationaal platform dat na de grote financiële en economische crisis van 2008 op G20-niveau is gelanceerd.

‘De cumulatieve impact van de pandemie, de verslechterende klimaatcrisis, stijgende energie- en kunstmestkosten en langdurige conflicten – waaronder de Russische invasie in Oekraïne – hebben de wereldwijde voedselvoorzieningsketens verstoord en de wereldwijde voedselprijzen sterk doen stijgen’, aldus Biden.

Deze nieuwe Amerikaanse hulp ‘zal levens redden door middel van noodinterventies en op middellange en lange termijn investeren in voedselzekerheid’, vervolgt hij. Wereldleiders, bijeen in New York, hebben dinsdag al opgeroepen om de inspanningen tegen de groeiende voedselonzekerheid op de planeet te verdubbelen.