Aankomend Amerikaans president Joe Biden heeft Xavier Becerra gekozen als kandidaat voor de post van federaal minister van Gezondheid. Becerra is momenteel minister van Justitie van de staat Californië.

Dat meldde The New York Times op basis van anonieme bronnen. Het bericht wordt sindsdien door andere media bevestigd.

Voormalig congreslid Becerra krijgt, als zijn kandidatuur door de Senaat bekrachtigd wordt, de zware taak het gezondheidsministerie te leiden terwijl het worstelt met de aanpak van het coronavirus in het land. De afgelopen tijd zijn dagelijks recordaantallen Amerikanen besmet geraakt met het longvirus en sterven iedere dag meer dan 2000 inwoners. Ook bereiden de VS een grote vaccinatiecampagne voor. Tot nu toe zijn meer dan 281.000 Amerikanen gestorven aan covid-19.

De keuze voor de 62-jarige Becerra, die ook werd beschouwd als kandidaat voor andere posten waaronder federaal minister van Justitie, komt op het moment waarop de druk op Biden toeneemt om meer diversiteit in zijn topposten aan te brengen. Met name vanuit de Latinogemeenschap klonk er kritiek.

Lid van parlement

Dat woog misschien meer door dan medische kennis. Becerra is tot dusver vooral in juridische zaken gespecialiseerd. Hij was als minister van Justitie van Californië heel actief in betwistingen van beslissingen van de regering Trump, onder meer inzake migratie maar ook inzake Obamacare, het ziekteverzekeringssysteem dat onder president Obama werd uitgewerkt en dat onder zijn opvolger werd uitgehold.

Becerra is in een arbeidersgezin geboren. Zijn moeder migreerde uit Mexico.

Hij studeerde Rechten in Stanford, was gedurende 24 jaar lid van het Huis van Afgevaardigden alvorens minister van Justitie (attorney general) van Californië te worden.

Dat meldde The New York Times op basis van anonieme bronnen. Het bericht wordt sindsdien door andere media bevestigd.Voormalig congreslid Becerra krijgt, als zijn kandidatuur door de Senaat bekrachtigd wordt, de zware taak het gezondheidsministerie te leiden terwijl het worstelt met de aanpak van het coronavirus in het land. De afgelopen tijd zijn dagelijks recordaantallen Amerikanen besmet geraakt met het longvirus en sterven iedere dag meer dan 2000 inwoners. Ook bereiden de VS een grote vaccinatiecampagne voor. Tot nu toe zijn meer dan 281.000 Amerikanen gestorven aan covid-19. De keuze voor de 62-jarige Becerra, die ook werd beschouwd als kandidaat voor andere posten waaronder federaal minister van Justitie, komt op het moment waarop de druk op Biden toeneemt om meer diversiteit in zijn topposten aan te brengen. Met name vanuit de Latinogemeenschap klonk er kritiek.Dat woog misschien meer door dan medische kennis. Becerra is tot dusver vooral in juridische zaken gespecialiseerd. Hij was als minister van Justitie van Californië heel actief in betwistingen van beslissingen van de regering Trump, onder meer inzake migratie maar ook inzake Obamacare, het ziekteverzekeringssysteem dat onder president Obama werd uitgewerkt en dat onder zijn opvolger werd uitgehold.Becerra is in een arbeidersgezin geboren. Zijn moeder migreerde uit Mexico.Hij studeerde Rechten in Stanford, was gedurende 24 jaar lid van het Huis van Afgevaardigden alvorens minister van Justitie (attorney general) van Californië te worden.